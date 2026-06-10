Ruski ljekari stvorili inovativnu metodu liječenja prostate koja smanjuje rizik od komplikacija

Institut za urologiju i reproduktivno zdravlje čoveka Univerziteta „Sečenov“ dobio je patent za inovativnu metodu lečenja benigne hiperplazije prostate koja omogućava očuvanje normalne ejakulacije i reproduktivne funkcije, kao i smanjenje rizika od postoperativne stresne inkontinencije, saopšteno je iz pres-službe Univerziteta za ruske medije.

Posebnost metode koju su stvorili stručnjaci jeste upotreba minijaturnog hirurškog instrumenta (MiLEP metoda) i tulijum lasera, kao i posebna tehnika uklanjanja uvećanog tkiva prostate pri kojoj se čuva mali deo tkiva u blizini struktura važnih za ejakulaciju i kontrolu mokrenja. Na taj način smanjuje se oštećenje uretre, a samim tim i rizik od postoperativne stresne urinarne inkontinencije.

„Ova metoda je testirana na 15 pacijenata. Očuvanje normalne ejakulacije je primećeno kod 60 odsto pacijenata, što je uporedivo sa međunarodnim rezultatima za standardnu enukleaciju koja čuva ejakulaciju“, objasnio je urolog i naučni saradnik Univerziteta Vladislav Petov.

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Prema riječima Petova, urolozi planiraju da i dalje unapređuju ovu tehniku. Trenutno se sprovode istraživanja u kojima se MiLEP metoda, osmišljena tako da očuva ejakulaciju, upoređuje sa drugim minimalno invazivnim hirurškim postupcima za liječenje benigne hiperplazije (adenoma) prostate.

(sputnik srbija)