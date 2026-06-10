Logo

Ruski ljekari stvorili inovativnu metodu liječenja prostate koja smanjuje rizik od komplikacija

Autor:

ATV
10.06.2026 18:03

Komentari:

0
Вакцина
Foto: Maksim Goncharenok/Pexels

Institut za urologiju i reproduktivno zdravlje čoveka Univerziteta „Sečenov“ dobio je patent za inovativnu metodu lečenja benigne hiperplazije prostate koja omogućava očuvanje normalne ejakulacije i reproduktivne funkcije, kao i smanjenje rizika od postoperativne stresne inkontinencije, saopšteno je iz pres-službe Univerziteta za ruske medije.

Posebnost metode koju su stvorili stručnjaci jeste upotreba minijaturnog hirurškog instrumenta (MiLEP metoda) i tulijum lasera, kao i posebna tehnika uklanjanja uvećanog tkiva prostate pri kojoj se čuva mali deo tkiva u blizini struktura važnih za ejakulaciju i kontrolu mokrenja. Na taj način smanjuje se oštećenje uretre, a samim tim i rizik od postoperativne stresne urinarne inkontinencije.

„Ova metoda je testirana na 15 pacijenata. Očuvanje normalne ejakulacije je primećeno kod 60 odsto pacijenata, što je uporedivo sa međunarodnim rezultatima za standardnu enukleaciju koja čuva ejakulaciju“, objasnio je urolog i naučni saradnik Univerziteta Vladislav Petov.

Ебола Конго

Svijet

Dvocifrena brojka zaraženih: Napadaju centre za liječenje opasnog virusa i pogrebnike

Prema riječima Petova, urolozi planiraju da i dalje unapređuju ovu tehniku. Trenutno se sprovode istraživanja u kojima se MiLEP metoda, osmišljena tako da očuva ejakulaciju, upoređuje sa drugim minimalno invazivnim hirurškim postupcima za liječenje benigne hiperplazije (adenoma) prostate.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

liječenje

Rusija

ljekari

prostata

Komentari (0)

Pročitajte više

Ведрана Рудан позната хрватска књижевница гостује у емисији.

Scena

Pogoršalo se stanje Vedrane Rudan: ''Ne želim hodati po cvijeću, želim biti ispod njega''

1 d

0
генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу

Republika Srpska

Darko Mladić: Srbija će 12. juna iznijeti stav o odbijanju Haga da pusti generala na liječenje

1 sedm

0
Болница

Nauka i tehnologija

Revolucija u liječenju: Razvijen test krvi kao pomoć u dijagnostikovanju potresa mozga

1 sedm

0
Болница, лијекови

Nauka i tehnologija

Revolucija u liječenju: Novi DNK test može da poštedi milione žena hemoterapije

1 sedm

0

Više iz rubrike

Сунчев систем

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili da je izgubljena planeta u Sunčevom sistemu bila velika kao Mars

1 h

0
Корални гребен

Nauka i tehnologija

U Atlantskom okeanu otkriven koralni greben veličine Vatikana

2 h

0
Играње видео игара

Nauka i tehnologija

Kraj za skidanje piratskih video igara: Poznati torent sajt se gasi zauvijek

2 h

0
Инстаграм уводи велику промјену: Сада можете да "манипулишете" објавама

Nauka i tehnologija

Instagram uvodi veliku promjenu: Sada možete da "manipulišete" objavama

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

18

11

Tramp potvrdio: "Napašćemo danas, veoma snažno"

18

03

Ruski ljekari stvorili inovativnu metodu liječenja prostate koja smanjuje rizik od komplikacija

17

56

U Kraljevu sahranjen vojnik Milovan Jovanović koji je stradao u Libanu

17

47

Amerika traži od Evrope da ograniči putovanja zbog ebole

17

44

Cvijanović: Lakše su u EU ulazili ilegalni migranti, nego naši građani koji legalno prelaze granicu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner