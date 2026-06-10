Instagram uvodi veliku promjenu: Sada možete da "manipulišete" objavama

Instagram je konačno omogućio korisnicima da preurede redosled objava na svom profilu, čime je jedan od najtraženijih zahtjeva zajednice dobio zvaničnu podršku u aplikaciji.

Nova funkcija omogućava potpunu kontrolu nad izgledom grida, bez obzira na vrijeme objave sadržaja.

Ažuriranje dolazi nakon višegodišnjih najava i testiranja, a sada je dostupno korisnicima širom svijeta.

Kako funkcioniše nova opcija za uređivanje grida

Nova opcija se aktivira direktno na profilu korisnika. Dovoljno je da se pritisne i zadrži bilo koja objava, nakon čega se pojavljuje opcija “Reorder grid”.

U tom režimu moguće je prevlačiti objave i mijenjati njihov raspored, kako bi profil dobio željeni vizuelni identitet.

Objave koje su “pinovane” ostaju na vrhu profila i u posebnom su statusu tokom uređivanja grida, gdje su vizuelno označene.

Promjena koja mijenja način uređivanja profila

Do sada su Instagram profili bili ograničeni hronološkim redosledom objava, što je korisnicima otežavalo kreiranje vizuelno skladnog fida.

Nova funkcija omogućava veću kontrolu nad estetikom profila, što je posebno važno za kreatore sadržaja, brendove i sve koji vode javne profile.

Očekuje se da će ova promena značajno uticati na način na koji se planira vizuelni identitet na platformi, prenosi Telegraf.