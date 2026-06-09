Prvi put u istoriji medicine čovjeku presađeni jetra i bubrezi genetski modifikovane svinje

Pedesettrogodišnji klinički mrtav čovjek postao je prva osoba koja je dobila dva bubrega i cijelu jetru od genetski modifikovane svinje. Funkcija organa čovjeka održavana je skoro pet dana uz saglasnost njegove porodice, a nije bilo znakova da su organi odbačeni u prvih 24 sata, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu "Med“ danas.

Većina procedura u kojima se svinjski organ transplantira osobi – poznatih kao ksenotransplantacija – uključuje samo jedan organ. Mali broj ljudi je primio svinjske organe, uključujući srca, bubrege, djelimične jetre i pluća, a klinička ispitivanja na živim ljudima su u toku u Sjedinjenim Državama i Kini.

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- Do sada su samo dijelovi svinjske jetre transplantirani osobi - kaže kliničar-naučnik Sjujong Sun, koji je vodio najnoviji postupak, u Drugoj pridruženoj bolnici Medicinskog univerziteta Guangsi u Naningu, Kina.

Prema Leonardu Rijeli, transplantacija svinjskih bubrega i jetre u istoj proceduri predstavlja jedinstven medicinski poduhvat, dok studija pokazuje da su ksenotransplantacije više organa moguće. Naučnici istražuju upotrebu svinjskih organa kao potencijalno rješenje za hronični nedostatak donorskih organa.

Prvi rezultati nakon transplantacije

Čovjek koji je primio svinjske organe imao je tešku hroničnu bolest bubrega i krvarenje u mozgu prije nego što su ljekari potvrdili moždanu smrt. Njegova jetra je bila zdrava, pa je transplantirana živoj osobi, piše TheSun.

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Čovjek je dobio organe od svinje koja je imala šest izmena u svom genomu. Dodata su tri ljudska gena kako bi se smanjio rizik od problema sa zgrušavanjem krvi, a tri svinjska gena su uklonjena kako bi se spriječilo odbacivanje organa.

U roku od 19 sati od transplantacije, svinjska jetra je počela da luči žuč i pokazivala je znake normalnog funkcionisanja, izvještava tim. Čovjekov nivo otpadnih proizvoda kreatinina i uree – koji je bio povišen zbog bolesti bubrega – vratio se u normalu nakon što je primio svinjske bubrege, što ukazuje na to da su i oni funkcionisali.

Ali 36 sati nakon operacije, tim je primjetio rane znake da se svinjski organi odbacuju. Na primjer, svinjske ćelije u jetri i bubrezima postepeno su zamjenjivane ljudskim ćelijama, što ukazuje na to da je čovjekov imuni sistem prepoznao organe kao strane. Takođe su postojala mala područja odumiranja tkiva i zgrušavanja krvi u svinjskoj jetri.

Autori su primetili da transplantirani organi imaju povišen nivo vrste imunih ćelija nazvanih S100A12+, koje su uključene u upalu. Oni sugerišu da bi se ove ćelije mogle ciljano tretirati lijekovima kako bi se smanjio rizik od dugoročnog odbacivanja organa.

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Da li su svinjski organi budućnost transplantacije?

Rijela kaže da je malo vjerovatno da će multiorganske ksenotransplantacije postati uobičajene u bliskoj budućnosti, jer su transplantacije više ljudskih organa već komplikovane i visokorizične.

Ali postupak bi mogao koristiti ljudima koji imaju otkazivanje jetre, što takođe može dovesti do prestanka rada bubrega, kaže on.

Tim poručuje da će se prethodno izvršiti još procedura na klinički mrtvim ljudima i živim majmunima prije nego što budu mogli da operišu žive ljude. Takođe moraju da potvrde da ne postoji rizik od prenošenja virusa ili bakterija iz svinjskih organa na ljude, dodaje on.

(Kurir)