Policajci Banjalučaninu oduzeli "Magnum" na ulici

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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče su licu N.R. iz Banjaluke uručili prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o oružju i municiji.

Tom prilikom od navedenog lica pronađen je i privremeno oduzet gasni pištolj marke „EKOL firat Magnum“ sa pripadajućim okvirom. O ovom slučaju obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci-Odjeljenje za prekršaje.

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