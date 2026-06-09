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Policajci Banjalučaninu oduzeli "Magnum" na ulici

Autor:

ATV
09.06.2026 10:16

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полиција дастер службеници МУП-а
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče su licu N.R. iz Banjaluke uručili prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o oružju i municiji.

Tom prilikom od navedenog lica pronađen je i privremeno oduzet gasni pištolj marke „EKOL firat Magnum“ sa pripadajućim okvirom.

O ovom slučaju obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci-Odjeljenje za prekršaje.

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Tagovi :

pištolj

Banjaluka

Oružje

PU Banjaluka

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