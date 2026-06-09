Policajci Banjalučaninu oduzeli "Magnum" na ulici

Autor:ATV
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče su licu N.R. iz Banjaluke uručili prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o oružju i municiji.
Tom prilikom od navedenog lica pronađen je i privremeno oduzet gasni pištolj marke „EKOL firat Magnum“ sa pripadajućim okvirom.
O ovom slučaju obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci-Odjeljenje za prekršaje.
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