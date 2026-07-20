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Uskraćen za udah života: Potresna ispovijest majke jedne od 12 banjalučkih beba

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 12:05

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Подкаст "Отаџбина": Жељка Тубић, мајка једне од 12 бањалучких беба и Исидора Граорац.
Foto: Ustupljena fotografija

Željka Tubić, majka jedne od 12 banjalučkih beba koje su preminule usljed nedostatka kiseonika 1992. godine, rekla je da je ova tragedija postavila temelj Republike Srpske, nad kojom sada bdiju kao anđeli.

"Naših 12 beba ugradile su svoje nedužne živote u temelj Republike Srpske. Bez obzira na vjeru i naciju, one kao anđeli opet poručuju da smo svi u Srpskoj povezani, nema dijeljenja", rekla je Tubićeva u svjedočenju za Memorijalni centar Republike Srpske o danima kada je ostala bez sina i o borbi da se istina sačuva od zaborava.

Tubićeva je dodala da je smrt 12 beba bila povod najhumanije bitke, proboja koridora, te da se mora znati težina tog zločina i kakve bi bile posljedice da koridor nije probijen.

Ona je rekla da je obaveza svakog pojedinca, društva i vlasti da podsjeća na ovaj zločin.

"Stradanje beba je postavilo temelj za postojanje Republike Srpske", rekla je Tubićeva koja je i sekretar Udruženja "12 beba".

Tubićeva je u podkastu Memorijalnog centra "Otadžbina" govorila o tome kako izgleda nositi tugu koja traje više od tri decenije.

Njen sin Bojan živio je svega 10 dana. Zbog zabrane letova koju je uveo Savjet bezbjednosti UN, kiseonik nije mogao biti dopremljen do banjalučkog Kliničkog centra, saopšteno je iz Memorijalnog centra.

Posljedica te odluke bio je gubitak nedužnih dječijih života, a tragedija je postala jedan od neposrednih povoda za pokretanje vojne operacije "Koridor 92", kojom je uspostavljena kopnena veza sa Srbijom.

Kompletno svjedočenje možete pogledati na linku.

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Tagovi :

Memorijalni centar Srpske

Željka Tubić

12 banjalučkih beba

Banjaluka

svjedočenje

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