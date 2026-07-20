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Krvava tuča ispred pekare: Oglasila se policija o sukobu Milićana i Bratunčana

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ATV redakcija
20.07.2026 11:53

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Крвава туча испред пекаре: Огласила се полиција о сукобу Милићана и Братунчана
Foto: Pexels.com

Prava drama odigrala se u Bratuncu kada je ispred jedne lokalne pekare izbila masovna tuča, u kojoj je više lica povrijeđeno, a jedno je završilo iza rešetaka.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave, službenici Policijske stanice Bratunac su 18. jula ove godine lišili slobode lice inicijala S.H. sa područja opštine Milići, zbog postojanja osnove sumnje da je počinilo krivično djelo "Tjelesna povreda".

Sve je počelo istog dana oko deset časova i petnaest minuta, kada je policiji prijavljeno da je ispred pekare došlo do žestokog narušavanja javnog reda i mira tučom.

"Postupajući po prijavi, policijski službenici su potvrdili navode iste, te utvrdili da su u tuči učestvovala lica inicijala H.O. sa područja opštine Bratunac, te M.H. i S.H., oba sa područja opštine Milići", navodi se u saopštenju.

Bilans ulične obračuna su povrede zbog kojih su učesnici morali potražiti ljekarsku pomoć.

Lice H.O. je hitno prevezeno u Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Zvornik, dok se lice M.H. zbog zadobijenih povreda javilo u Dom zdravlja "Sveti Nikola" u Milićima.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. On je naložio da se protiv lica inicijala S.H. i H.O. dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, čime će ovaj ulični obračun dobiti i svoj sudski epilog.

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Bratunac

povrijeđeni

Milići

hapšenje

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