Logo

Drama na hrvatskom ljetovalištu: Ženu udario grom dok je nosila suncobran

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 11:45

Komentari:

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској
Foto: Unsplash

Žena je teško povrijeđena nakon što ju je danas, 20. jula, u jednom kampu na ostrvu Krk u Hrvatskoj udario grom, a nakon reanimacije na mjestu događaja helikopterom je prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.

Prema navodima očevidaca, žena je u trenutku udara groma nosila suncobran.

Pomoć joj je odmah pružio spasilac koji se zatekao u blizini i započeo reanimaciju, nakon čega je helikopterom hitno transportovana u riječki KBC.

Iz KBC-a Rijeka potvrdili su za 24.sata.hr da je pacijentkinja primljena.

vatrogasci

Hronika

U dvorištu porodične kuće u Modriči izgorio automobil

"Obrađena je i trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja, gd‌je se sprovode svi potrebni postupci liječenja", naveli su iz bolnice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Ljetovanje

udar groma

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској

Region

Evo kako građani BiH mogu ostvariti povrat PDV-a prilikom kupovine u Hrvatskoj

5 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Zatvorenik pobjegao sa psihijatrije, pa pronađen na Cetinju

6 h

0
Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

Region

Misteriozna zaraza hara u Sjevernoj Makedoniji: Više od 1.400 ljudi završilo u bolnici

6 h

0
Погинула дјевојка

Region

Novi detalji tragedije: Poginula djevojka je bila vatrogasac

20 h

0

  • Najnovije

13

56

Oglasilo se Tužilaštvo USK o napadu na srpske povratnike u Sanskom Mostu

13

54

Cvijanović: Onemogućeno stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva BiH

13

52

Napitak koji vraća snagu za pet minuta: Dodajte samo malo ovog začina u limunadu

13

43

Dodik: Rusija neće biti poražena, EU će dugo trpjeti posljedice svojih odluka

13

40

Carinik tražio mito od 5.000 evra da ''zažmiri'' na nepravilnosti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima