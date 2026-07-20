Drama na hrvatskom ljetovalištu: Ženu udario grom dok je nosila suncobran

Autor:ATV redakcija
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Žena je teško povrijeđena nakon što ju je danas, 20. jula, u jednom kampu na ostrvu Krk u Hrvatskoj udario grom, a nakon reanimacije na mjestu događaja helikopterom je prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.
Prema navodima očevidaca, žena je u trenutku udara groma nosila suncobran.
Pomoć joj je odmah pružio spasilac koji se zatekao u blizini i započeo reanimaciju, nakon čega je helikopterom hitno transportovana u riječki KBC.
Iz KBC-a Rijeka potvrdili su za 24.sata.hr da je pacijentkinja primljena.
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"Obrađena je i trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja, gdje se sprovode svi potrebni postupci liječenja", naveli su iz bolnice.
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