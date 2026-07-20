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Španski pilot naveo putnike iz Argentine da pomisle da su osvojili Mundijal, snimak kruži internetom

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 22:18

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Пилот насамарио навијаче Аргентине да су освојили Свјетско првенство
Foto: X/Offensiveprank/printscreen

Slavlje Španaca povodom osvajanja Svjetskog prvenstva preselilo se i na nebo, a jedan španski pilot postao je hit na mrežama nakon što je preko razglasa u avionu prvo čestitao Argentini, a zatim otkrio pravu istinu ko je zapravo osvojio Mundijal.

Pobjeda Španije u finalu Svjetskog prvenstva izazvala je bezbroj viralnih trenutaka na društvenim mrežama.

Među snimcima koji su posljednjih sati postali viralni na mrežama je i onaj na kojem je španski pilot naveo svoje putnike da povjeruju da je Argentina osvojila Svjetsko prvenstvo.

"Rečeno mi je da je utakmica bila vrlo tijesna sve do samog kraja, uključujući i produžetke. Obje ekipe su dale sve od sebe, ali nažalost, samo jedna može pobijediti u finalu Svjetskog prvenstva", započeo je pilot svoju poruku preko razglasa u avionu.

Putnici iz Argentine nisu mogli dočekati nastavak pa su nakon što je izgovorio kako želi čestitati Argentincima odmah započeli slaviti.

Međutim, drugi snimak prikazuje kako je nekoliko sekundi kasnije, pilot prekinuo šalu i otkrio ko je na kraju krunisan za prvaka svijeta.

"Španija je osvojila Svjetsko prvenstvo", izjavio je, jasno dajući do znanja da je na kraju španski tim taj koji je podigao trofej.

Iako nije otkriveno koja je kompanija obavljala let niti koja je bila destinacija leta, snimak je izazvao gomilu reakcija na mrežama, prenosi Kliks

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