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Mesi se oglasio nakon poraza na Mundijalu

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 20:28

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Аргентинац Лионел Меси (10) реагује након финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, у Њу Џерзију, недалеко од Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Argentinci nisu uspjeli da odbrane titulu prvaka svijeta, pošto su u finalu Svjetskog prvenstva poraženi od Španije rezultatom 1:0.

Porazu se nisu nadali ni oni ni navijači širom svijeta, a suze i tugu nisu krili odmah po završetku utakmice te će se dugo pamtiti Mesijeve suze na terenu, ali i riječi, koje je uputio nakon svega.

„Bol je ogroman i biće potrebno vrijeme da ova rana zaraste. Ipak, čuvam i sve ono dobro... Utakmice u kojima smo preokretali rezultate dajući sve od sebe, trenutke koji će nam zauvijek ostati u sjećanju, kao i podršku cijele nacije koja nam je, uz veliki rad i trud ove grupe, omogućila da ponovo budemo među najboljima na svijetu", naveo je Mesi na Instagramu.

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Tagovi :

Lionel Mesi

Španija Argentina

poraz

Svjetsko prvenstvo 2026

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