Mesi se oglasio nakon poraza na Mundijalu

Porazu se nisu nadali ni oni ni navijači širom svijeta, a suze i tugu nisu krili odmah po završetku utakmice te će se dugo pamtiti Mesijeve suze na terenu, ali i riječi, koje je uputio nakon svega.

„Bol je ogroman i biće potrebno vrijeme da ova rana zaraste. Ipak, čuvam i sve ono dobro... Utakmice u kojima smo preokretali rezultate dajući sve od sebe, trenutke koji će nam zauvijek ostati u sjećanju, kao i podršku cijele nacije koja nam je, uz veliki rad i trud ove grupe, omogućila da ponovo budemo među najboljima na svijetu", naveo je Mesi na Instagramu.