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Haos u Njemačkoj: Ponuda stanova drastično pala, a kirije su otišle u nebo

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 07:59

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Стан кључеви
Foto: Pexels

Kirije u Njemačkoj skočile su u drugom kvartalu za četiri odsto, dok je ponuda stanova za izdavanje pala za čak dvanaest odsto u odnosu na dvije hiljade dvadeset drugu godinu, saopštio je IV.

Svjetska ekonomska situacija uveliko utiče i na stanje na tržištu nekretnina, pa se cijene gotovo svakodnevno mijenjaju.

Stanje na tržištu nekretnina izaziva nezadovoljstvo među građanima koji bi da kupe ili da iznajme stan. Iako je važilo da je Njemačka stabilna zemlja, naročito kada je riječ o nekretninama, skok cijena u posljednje vrijeme razočarao je njene građane.

Naime, prema Institutu njemačke privrede (IV), stanarine u Njemačkoj su u posljednje vrijeme prilično skočile, pa su u drugom kvartalu bile četiri odsto više nego u isto vrijeme prošle godine.

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Naravno, kao što je i očekivano, najviše su porasle u velikim gradovima izvan najvećih metropola, gdje je rast iznosio četiri zarez devet odsto. Međutim, i među velikim gradovima se osjećaju velike razlike, navodi DPA.

Najveći skok cijena zabilježen je u Kelnu, gdje su kirije porasle za sedam zarez devet odsto. Hamburg je sljedeći na listi sa porastom od pet zarez pet odsto, dok je na drugom kraju liste znatno manji skok zabilježen u Štutgartu, nula zarez devet odsto, te u Berlinu, svega jedan odsto.

A dok skaču cijene, opada ponuda stanova za iznajmljivanje. Prema navodima, u poređenju sa dvije hiljade dvadeset drugom godinom, ponuda stanova je opala za čak dvanaest odsto, a ponovo prednjače veliki gradovi.

Nestašica stanova za izdavanje posebno je izražena u mnogim velikim gradovima. U Hamburgu se ponuda stanova prepolovila, dok je u Frankfurtu oglasa manje za četrdeset i tri odsto.

Prema navodima, glavni razlog je što mnogi ljudi ostaju u stanovima koji ne odgovaraju njihovoj životnoj situaciji - preveliki su ili premali - jer ne žele da se odreknu povoljnih kirija, naveo je ekonomista IV-a za nekretnine Peka Zagner.

Na tržištu gdje su cijene umjereno porasle, situacija je potpuno drugačija. Skočile su cijene i stanova u vlasništvu i porodičnih kuća za jednu ili dvije porodice, za po nula zarez osam odsto u odnosu na isti kvartal prošle godine, prenosi Mondo.

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Tagovi :

kirija

stanovi

iznajmljivanje stanova

Cijene

Njemačka

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