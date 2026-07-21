Peskov: Raspoređivanje vojnih kontingenata EU i NATO-a u Ukrajini neprihvatljivo za Rusiju

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov ocijenio je da je raspoređivanje vojnih kontingenata EU i NATO-a u Ukrajini je apsolutno neprihvatljivo za Rusiju i Moskva to ne može dozvoliti.

- Govorimo o nečemu što je u više navrata rečeno i na najvišem nivou: da postoje takvi konkretni planovi za raspoređivanje stranih kontingenata, zemalja NATO-a na teritoriji Ukrajine. Ti planovi su, navodno, spremni, i to će postati dio bezbjednosnih garancija za Ukrajinu - napomenuo je Peskov.

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On je napomenuo da Rusija sprovodi specijalnu vojnu operaciju kako bi osigurala da na teritoriji Ukrajine nema trupa NATO-a.

Komentarišući saopštenja Evropskog parlamenta o pripremi mogućeg raspoređivanja evropskog kontingenta u Ukrajini, Peskov je rekao da to nije san, već realni planovi koji se kuju zemljama EU i NATO, prenosi RIA Novosti.

(Srna)