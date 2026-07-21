Peskov: Raspoređivanje vojnih kontingenata EU i NATO-a u Ukrajini neprihvatljivo za Rusiju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov ocijenio je da je raspoređivanje vojnih kontingenata EU i NATO-a u Ukrajini je apsolutno neprihvatljivo za Rusiju i Moskva to ne može dozvoliti.
- Govorimo o nečemu što je u više navrata rečeno i na najvišem nivou: da postoje takvi konkretni planovi za raspoređivanje stranih kontingenata, zemalja NATO-a na teritoriji Ukrajine. Ti planovi su, navodno, spremni, i to će postati dio bezbjednosnih garancija za Ukrajinu - napomenuo je Peskov.
Republika Srpska
Stevandić o napadima na srpsku imovinu: Šmitovo nasljeđe metastazira
On je napomenuo da Rusija sprovodi specijalnu vojnu operaciju kako bi osigurala da na teritoriji Ukrajine nema trupa NATO-a.
Komentarišući saopštenja Evropskog parlamenta o pripremi mogućeg raspoređivanja evropskog kontingenta u Ukrajini, Peskov je rekao da to nije san, već realni planovi koji se kuju zemljama EU i NATO, prenosi RIA Novosti.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
1 h2
Svijet
2 h0
Hronika
2 h1
Region
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
15
37
15
36
15
31
15
30
15
22
Trenutno na programu