Zabrana društvenih mreža mlađim od 15 dobila podršku

Ukoliko Donji dom parlamenta takođe usvoji nacrt zakona kasnije tokom dana, Francuska bi slijedila Australiju, gdje je u decembru stupila na snagu prva svjetska zabrana ovih platformi za mlađe od 16 godina, uključujući "Fejsbuk", "Snepčet", "Tiktok" i "Jutjub".

Predsjednik Emanuel Makron, koji je u aprilu pozvao mlade da isključe telefone i čitaju da bi postali bolji građani, želi da zakon bude na snazi na vrijeme za početak sljedeće školske godine.

Prema novom zakonu, djeci mlađoj od 15 godina od 1. septembra neće biti dozvoljeno da otvore nalog na društvenim mrežama.

Platforme društvenih mreža imale bi još četiri mjeseca da zatvore već otvorene naloge. Platforme bi, takođe, morale da vrše verifikaciju uzrasta, što je odobrio francuski regulator za privatnost.

Platforme društvenih mreža generalno se protive opštim zabranama i naglašavaju da već imaju mjere za zaštitu mlađih korisnika, uključujući starosna ograničenja.

Istovremeno su obećale da će se pridržavati propisa, tamo gdje vlasti usvoje zabrane, prenosi Srna.