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Tramp obećao veliku pomoć Libanu

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 19:43

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Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je da će pružiti veliku pomoć Libanu pošto je njegov predsjednik Džozef Aun zatražio podršku Vašingtona u naporima da se razoruža Hezbolah i krene putem mira sa Izraelom.

Na sastanku sa Aunom u Bijeloj kući, Tramp je rekao da je Liban bio "veoma maltretirana zemlja" koja je decenijama bila "teško pogođena".

"To je vjerovatno opasno mjesto na mnogo načina. Ali oni vole svoju zemlju i mi ćemo joj pomoći. Mnogo ćemo joj pomoći", rekao je Tramp novinarima.

Aun, prvi libanski predsjednik pozvan u Vašington od 2009. godine, zatražio je od Trampa političku podršku i kontinuiranu pomoć libanskoj vojsci, koja je počela da se razmješta u južnim oblastima prema okvirnom sporazumu sa Izraelom, koji podržavaju SAD.

"Moramo da podržimo Libanske oružane snage. Bez njih će se sve urušiti", rekao je Aun, a prenosi AP.

Libanski predsjednik, bivši vojni komandant, dodao je da je vojska "kičma bezbjednosti i stabilnosti" i institucija kojoj se najviše vjeruje.

Na pitanje da li će Vašington izvršiti dodatni pritisak na Izrael da se povuče iz Libana, Tramp je rekao: "Razmotrićemo to".

Liban je pod pritiskom da dokaže da može da razoruža Hezbolah i da će to učiniti. Razoružavanje militantne grupe je uslov koji je Izrael postavio za okončanje okupacije teritorija na jugu Libana.

Hezbolah je u martu izvršio raketni napad na Izrael i uvukao Liban u rat na Bliskom istoku, prenosi Srna.

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