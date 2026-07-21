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Oglasio se Ivica Dačić zbog smrti policajca Vasilija Lalovića

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 21:36

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Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Policajac Vasilije Lalović (33), koji se prošle godine našao u žiži javnosti nakon optužbi na društvenim mrežama da je navodno učestvovao u prebijanju demonstranata u Valjevu, tragično je okončao život.

Tim povodom se oglasio i ministar policije i potpredsjednik Vlade Ivica Dačić.

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"Brutalne lažne optužbe i napadi blokadera i opozicionih partija na njega i njegovu porodicu, iako on uopšte nije bio na poslu, niti učestvovao u događajima u Valjevu, bili su preveliki teret za policajca Vasilija Lalovića. Nije izdržao. Iza njega je ostalo troje dece i supruga. Iskreno saučešće porodici. I velika sramota za one koji su ga lažno optuživali", istakao je Dačić na Instagramu.

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Ivica Dačić

Vasilije Lalović samoubistvo

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