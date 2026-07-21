Zašto sve više ljudi ima problem sa spavanjem?

Naučnici iz Kine otkrili su iznenađujući razlog zbog kojeg milioni ljudi širom svijeta imaju problema sa snom. Nije riječ o neudobnim jastucima ili užurbanim mislima, već o crijevima.

Novo istraživanje, sprovedeno u Pridruženoj bolnici za mozak pri Medicinskom univerzitetu u Nankingu, objavljeno je u medicinskom časopisu General Psychiatry. Tim predvođen dr Šangjun Ši ispitivao je vezu između uspavljivanja i prisustva određenih vrsta bakterija u digestivnom sistemu.

Dr Ši istakla je da rezultati dodatno potvrđuju postojanje složene, dvosmjerne veze između nesanice i mikrobioma crijeva. Drugim riječima, ne samo da nesanica utiče na bakterije u crijevima, već i njihov sastav može uticati na kvalitet sna, prenosi Euronews.

Ova otkrića otvaraju mogućnost novih pristupa u liječenju nesanice, poput regulisanja nivoa crijevnih bakterija primjenom probiotika, prebiotika ili čak transplantacije fekalne mikrobiote. Ipak, dr Ši napominje da studija ima određena ograničenja koja zahtijevaju dodatna istraživanja.

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Prije svega, svi učesnici istraživanja bili su evropskog porijekla, što je važno jer se sastav mikrobioma razlikuje među populacijama različitih etničkih i geografskih grupa. Takođe, u analizi nisu uzeti u obzir faktori poput ishrane i načina života, iako je poznato da oni imaju značajan uticaj na crijevne bakterije, kao i na složeni odnos između gena i okruženja.

Prema procjenama britanskog Nacionalnog zdravstvenog sistema (NHS), oko trećine Britanaca pati od nesanice, a slična situacija bilježi se i u Sjedinjenim Američkim Državama.

(politika magazin)