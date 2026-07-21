Zemljotres na području Sarajeva: "Zatutnjalo je iz dubine"

Prema podacima EMSC-a, zemljotres je registrovan u 18:44 sati po lokalnom vremenu, a prema dostupnoj karti epicentralno područje nalazilo se u blizini Vogošće i Ilijaša.

Brojni stanovnici ovih područja prijavili su da su osjetili kratkotrajno podrhtavanje tla.

"U Vogošči se baš osjetilo", "Vrlo kratko, ali se osjetilo na Ilidži", "Kratkotrajno, ali intenzivno", "Zatutnjalo je iz dubine, vrlo kratko, ali se osjetilo" – neki su od komentara građana objavljenih na stranici EMSC-a.

Za sada nema informacija o jačini zemljotres.