Zemljotres na području Sarajeva: "Zatutnjalo je iz dubine"

Autor:ATV redakcija
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Evropsko mediteransko-seizmološki centar (EMSC) registrovao je danas, 21. jula zemljotres na području Sarajeva.
Prema podacima EMSC-a, zemljotres je registrovan u 18:44 sati po lokalnom vremenu, a prema dostupnoj karti epicentralno područje nalazilo se u blizini Vogošće i Ilijaša.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 27 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) July 21, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/kGdWRJF0Ag
Brojni stanovnici ovih područja prijavili su da su osjetili kratkotrajno podrhtavanje tla.
"U Vogošči se baš osjetilo", "Vrlo kratko, ali se osjetilo na Ilidži", "Kratkotrajno, ali intenzivno", "Zatutnjalo je iz dubine, vrlo kratko, ali se osjetilo" – neki su od komentara građana objavljenih na stranici EMSC-a.
Za sada nema informacija o jačini zemljotres.
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