"Mama, sve se isplatilo": Od čistačice u klubu do majke svjetskog prvaka

Rijetko je koja objava na društvenim mrežama nosila tako duboku emociju i težinu kao ona koju je španski reprezentativac Fabian Ruiz podijelio nakon što je sa svojom selekcijom savladao Argentinu i popeo se na sam vrh svijeta

Fotografija na kojoj sa majkom Čari drži zlatni pehar Svjetskog prvenstva, uz jednostavne riječi "Mama, sve se isplatilo", iza sebe krije priču o nevjerovatnoj žrtvi, ponosu i ljubavi koja je ganula sportski svijet.

Fabian je odrastao u gradiću Los Palacios y Villafranca blizu Sevilje. Nakon što su mu se roditelji rastali, njegova majka Čari ostala je sama s troje djece. Da bi prehranila porodicu i osigurala im osnovne uslove za život, radila je najteže fizičke poslove bez trenutka odmora.

Prekretnica se dogodila kada su skauti Real Betisa uočili raskošan talent mladog Fabiana i pozvali ga u svoju akademiju. Svjesni teške situacije u kojoj se porodica nalazila, čelnici kluba ponudili su Čari stalan posao čistačice u klupskim prostorijama i trenažnom centru. Prihvatila je bez sekunde oklijevanja.

Svakog jutra, već prije sedam sati, Čari je stizala na stadion. Dok je njen sin na terenima u blizini ganjao svoj san o profesionalnom nogometu, ona je čistila svlačionice, hodnike i tribine.

Chari Peña es la mamá de Fabián Ruiz. Ella tuvo que criar sola a sus 3 hijos, trabajando en distintos oficios para sacarlos adelante.



Cuando Fabián fue fichado por el infantil del Betis, el club le ofreció a Chari trabajar como empleada, limpiando camerinos y las gradas. Desde… pic.twitter.com/VfAIKPK6uk — Juez Central (@Juezcentral) July 20, 2026

Gledajući majku s džogerom u rukama na mjestu gdje je gradio karijeru, mladi Fabian se u početku borio s pomiješanim osjećajima. Kasnije je priznao da mu je kao tinejdžeru ponekad bilo neprijatno kada bi je sreo u klupskim hodnicima dok je čistila podove. Međutim, taj prolazni osjećaj stida ubrzo je zamijenio duboki, doživotni ponos.

Dok je Fabian napredovao kroz omladinske selekcije Betisa, a kasnije ostvarivao velike transfere u Napoli i PSŽ, Čari nije željela ostati samo u sjenci sinovog uspjeha.

Mamá, todo mereció la pena 🤍 pic.twitter.com/oU3Qenm1h9 — Fabián Ruiz (@FabianRP52) July 20, 2026

Pokazujući da je borbenost porodična crta, uz višegodišnji rad u klubu upisala je i uspješno završila studij psihologije. Nakon 15 godina poštenog i napornog rada u Betisu, otišla je u zasluženu penziju tek kada više nije bilo finansijske potrebe da radi.

Kruna svih majčinih žrtava i Fabianovog odricanja stigla je u spektakularnom finalu protiv Argentine. Ruiz je bio jedan od ključnih igrača Španije tokom čitavog turnira – postigao je i pogodak koji je "La Roju" lansirao u polufinale, nastavljajući jedan od najfascinantnijih nizova u istoriji fudbala: Španija nikada nije izgubila seniorsku utakmicu u kojoj je Fabian Ruiz kročio na teren.

Naime, on je u dresu Crvene furije do sada upisao 50 nastupa i pri tome nikada nije doživio poraz.

Dječak koji je nekada iz prikrajka gledao svoju majku kako čisti svlačionice stadiona na kojem je trenirao, danas je šampion svijeta. A u noći kada je Španija slavila novu titulu, niko nije zaslužio da podigne taj pehar više od žene koja mu je omogućila da sanja, piše Kliks