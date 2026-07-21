"Rat" Uefe i Fife: pravila koja su se primjenjivala na Mundijalu više ne važe

Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin nije prisustvovao finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije u znak protesta protiv Fife.

Iako je doputovao u Meksiko Siti na utakmicu otvaranja između jednog od domaćina, Meksika, i Južne Afrike, Slovenac je odlučio da ne otputuje u Nju Džerzi na finale zbog niza odluka koje je donijela Svjetska fudbalska federacija.

Uefa je posebno oštro reagovala nakon što je napadač Sjedinjenih Američkih Država Folarin Balogun izbjegao suspenziju poslije intervencije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Upravo je taj slučaj bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Čeferin odlučio da bojkotuje finale.

Uefa je tada osudila odluku Fife, ocijenivši je kao "presedansku, neshvatljivu i neopravdanu".

"Kada sigurnost u primjenu pravila više ne garantuju oni koji bi trebalo da ih štite, ugroženi su integritet igre i kredibilitet takmičenja“, navela je Uefa u saopštenju.

Čeferin se, takođe, snažno protivi i drugim promjenama koje zagovara predsjednik Fife Đani Infantino, uključujući uvođenje zabavnog programa na poluvremenu utakmica. Takva praksa neće biti uvedena ni u Ligu šampiona ni na Evropsko prvenstvo.

Na finalu Svjetskog prvenstva nastupile su svjetske muzičke zvijezde poput Madone, BTS-a, Šakire i Džastina Bibera, a program je produžio uobičajenu pauzu između poluvremena sa 15 na 27 minuta.

Uefa se snažno protivi i ideji proširenja Svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije, mogućnosti koju je Infantino tokom turnira nagovijestio kao realnu opciju.

Nakon što somalijskom sudiji Omaru Artanu nije bio dozvoljen ulazak u Sjedinjene Američke Države pred početak turnira, Uefa ga je delegirala da sudi utakmicu Superkupa Evrope između Pari Sen Žermena i Aston Vile 12. avgusta.

Visoke cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo takođe su izazvale nezadovoljstvo u Uefe.

Zbog toga će Uefa uglavnom zadržati iste cijene karata za Evropsko prvenstvo 2028. godine, pa će navijači moći da kupe pet ulaznica za cijenu jednog parking mjesta na stadionima Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama ovog ljeta.

Kod Uefe nema crvenih kartona za pokrivanje usta

Bi-Bi-Si je objavio da je Uefa svojim VAR sudijama naložila da u okviru novog protokola za ispravljanje pogrešnog identiteta ne razmatraju simuliranje, za razliku od Fife, koja je to činila tokom Svjetskog prvenstva. Upravo je primena tog protokola dovela do isključenja švajcarskog napadača Brila Embola u četvrtfinalnom porazu od Argentine.

Takođe, igrači koji tokom rasprava sa protivnicima pokrivaju usta neće dobijati crvene kartone u takmičenjima pod okriljem Uefe.

To pitanje postalo je posebno aktuelno u februaru, kada je krilni fudbaler Benfike Đanluka Prestijani podigao dres preko usta dok je razgovarao sa fudbalerom Real Madrida Vinisijusom Žuniorom u utakmici Lige šampiona.

Argentinski reprezentativac je tada bio optužen za rasističko vrijeđanje i privremeno suspendovan na jednu utakmicu. Međutim, nakon istrage Uefe utvrđeno je da je odgovoran za homofobno ponašanje, zbog čega je kažnjen sa šest utakmica suspenzije, od kojih su tri uslovne.

Promjenu pravila prema kojoj pokrivanje usta može biti kažnjeno crvenim kartonom inicirao je predsjednik Fife Đani Infantino, uz obrazloženje da bi takva mera trebalo da ima "odvraćajući efekat" tokom Svjetskog prvenstva.

Paragvajac Miguel Almiron bio je prvi fudbaler koji je isključen po tom osnovu na utakmici grupne faze protiv Turske, dok je potom i defanzivac Ekvadora Pjero Inkapije dobio crveni karton u porazu svoje reprezentacije od jednog od domaćina, Meksika, u osmini finala.

(RTS)