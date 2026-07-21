Argumentima i dokazima protiv odlaganja radioaktivnog otpada

Najvažniji dio borbe protiv izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac tek predstoji. Čeka se Studija uticaja na životnu sredinu, koju će BiH dobiti kada ona bude upućena u javnu raspravu.

BiH je poslala odgovor na notifikaciju Hrvatske u kojem se izjasnila za učestvovanje u postupku procjene uticaja na životnu sredinu, ali i istakla svoje zamjerke. Notifikacija je za Srpsku paušalna i bez bitnih dokumenata koje treba da sadrži.

"Ja sam ubijeđen da će ta njihova studija biti oborena. Ne znam kako će biti urađena,a li znam činjenično da neće sadržavati osnovne elemente koje jedna studija treba da sadrži. I s obzirom da znamo svi da su sve činjenice i dokazi na našoj strani, da je to trusno područje, da je to zaštićeno područje , da su sedimenti vodopropusni. Dakle, sve ono što ne smije da bude -postoji. Ne vidim kako će oni uspjeti odbraniti tu njihovu studiju", rekao je Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Studiju uticaja na životnu sredinu Hrvatska radi već pet godina. Do sada je odbijala učešće stručnjaka iz BiH, istraživanja koja su urađena o uticaju na životnu sredinu sa druge strane rijeke Une. Hrvatska nakon sučeljavanja u Ženevi i pritisaka međunarodne zajednice pokušava da glumi dobrog komšiju. BiH u ovom slučaju nema pravo na bilo kakvu grešku ili propust.

"Nama kada pošalju Studiju uticaja na životnu sredinu preporučuju nam mjesec dana, maksimalno 45 dana. A ta studija će biti otprilike po sadržaju na 1000 strana. To govori o nekorektnosti sa namjerom da oni proforme pokušaju provesti postupak. Nema proforme, ima suština u kojoj se BiH apsolutno i nedvosmisleno protivi izgradnji bilo kakve vrste skladišta,odlagališta ili bilo čega što se zove otpad na granici BiH", rekao je Borislav Bojić, koordinator Pravnog i Ekspertskog tima BiH za Trgovsku Goru.

BiH su uz notifikaciju dostavljene osnovne informacije o projektu na Čerkezovcu. Odgovorila je BiH i da je notifikacija neblagovremena, jer je izabrana lokacija za gradnju i pripremljen projekat. Učešće u postupku prekograničnih konsultacija ne znači da BiH prihvata namjeru Hrvatske.

"Ono što sada očekujemo da nam se dostavi puna dokumentacija o istraživanjima koja su izvodili, da dobijemo sve te naučne podatke za koje oni tvrde da postoje i da potvrđuju kako navodno ovaj projekat ne predstavlja nikakav rizik po okolinu ni u Hrvatskoj ni u BiH", rekao je Nemanja Galić, član Ekspertskog tima BiH za Trgovsku Goru.

Hrvatska je tokom niza godina i planiranja izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad ignorisala BiH. Odlaganje otpada uz samu granicu RS i BiH i dalje ne prihvataju i vode borbu na mnogim frontovima. A sve u namjeri da na Čerkezovcu nikada ne završi radioaktivni otpad.