Gruško: Unija će zažaliti zbog odbijanja ruskog gasa

Autor:ATV redakcija
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EU će zažaliti zbog zabrane nabavke ruskog prirodnog gasa kada ta odluka bude stupila na snagu, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.
Gruško je rekao da je gas veoma tražen u svijetu i da Rusija održava odlične poslovne veze sa mnogim zemljama.
"Naš gas će i dalje biti tražen, a EU će zažaliti", rekao je Gruško agenciji RIA "Novosti" na marginama Istočnog ekonomskog foruma.
Savjet EU je ranije usvojio uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa iz cjevovoda.
Zabrana po kratkoročnim ugovorima stupila je na snagu 25. aprila 2026. godine, a po dugoročnim ugovorima stupa na snagu 1. januara 2027. godine, prenosi Srna.
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