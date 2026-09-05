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Jedna osoba poginula u klizištu, 11 nestalo

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05.09.2026 08:27

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„На овој фотографији, коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, спасиоци трагају за жртвама на подручју најтеже погођеном клизиштем у луци Ђиронг, у округу Ђиронг, у југозападном дијелу кинеске аутономне области Тибет, у четвртак, 3. септембра 2026. године.“
Foto: Tanjug/Tenzin Nyida/Xinhua via AP

Jedna osoba je poginula, a 11 se vodi kao nestalo nakon što su bujne kiše izazvale klizište rano jutros u kineskoj provinciji Đangsi, saopštile su lokalne vlasti.

Klizište, koje se pokrenulo nakon obilne kiše koju je donio tajfun "Saudel", pogodilo je grad Gaoping oko 4.00 časa ujutru i oštetilo 12 kuća.

Državna televizija je prenijela da je više od 10 ljudi ostalo blokirano nakon što je klizište pogodilo grad, prenosi Srna

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Kina

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