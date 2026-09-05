Jedna osoba poginula u klizištu, 11 nestalo

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je poginula, a 11 se vodi kao nestalo nakon što su bujne kiše izazvale klizište rano jutros u kineskoj provinciji Đangsi, saopštile su lokalne vlasti.
Klizište, koje se pokrenulo nakon obilne kiše koju je donio tajfun "Saudel", pogodilo je grad Gaoping oko 4.00 časa ujutru i oštetilo 12 kuća.
Državna televizija je prenijela da je više od 10 ljudi ostalo blokirano nakon što je klizište pogodilo grad, prenosi Srna
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