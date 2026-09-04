Tramp: Vitkof i Kušner donose u Moskvu prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini

Specijalni izaslanici SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner donijeće u Moskvu prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Na pitanje da li će Vitkof i Kušner donijeti neki novi američki prijedlog za rješenje u Ukrajini, Tramp je to negirao.

„Ne, oni će predložiti okončanje rata“, objasnio je američki lider.

Tramp je uvjeren da bi američka šatl diplomatija mogla da pruži „dobru šansu“ za rješavanje sukoba u Ukrajini.

Odgovarajući na pitanja novinara u Bijeloj kući, potvrdio je da njegovi predstavnici, Vitkof i Kušner, rade odličan posao.

„Poslali smo ih da vidimo da li možemo nešto da uradimo. I možda postoji dobra šansa da možemo“, rekao je Tramp, komentarišući napore za rješavanje sukoba u Ukrajini.

Vitkofa i Kušnera je opisao kao „dva odlična pregovarača“.

On je još naglasio da Vašington ima ideju za mir u Ukrajini, ali nije iznio detalje.

„Mi (Sjedinjene Države) imamo ideju za mir“, potvrdio je.

Ovim riječima Tramp je odgovorio na pitanje da li bi novi prijedlog za mirovno rješenje između Rusije i Ukrajine uključivao teritorijalne ustupke Kijeva.

Rusija ne namjerava da napada NATO

Pored toga, američki lider je izrazio uvjerenje da Rusija nema namjeru da napada zemlje NATO-a.

„Ne mislim da bi ruski predsjednik Vladimir Putin to uradio“, rekao je Tramp, odgovarajući na zahtjev da prokomentariše navode da Rusija namjerava da napadne zemlje NATO-a.

„Razgovarao sam sa njim. Poznajem ga veoma dobro. Putin nema namjeru da napada teritoriju NATO-a“, naglasio je američki lider.

Ranije danas, mediji su, pozivajući se na američke zvaničnike, objavili da se očekuje da će specijalni izaslanici američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, otputovati u Moskvu i Kijev između 5. i 6. septembra.

U članku se navodi da će tema razgovora biti okončanje sukoba.

Kasnije u toku dana, Vladimir Zelenski objavio je na Telegram kanalu da će Vitkof i Kušner najprije posjetiti Moskvu, a zatim Kijev.

Takođe je obećao da neće biti udara sa ukrajinske strane tokom posjete američke delegacije Moskvi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je ranije danas naveo da će Kremlj obavijestiti javnost o kontaktima sa Vitkofom i Kušnerom kada do njih dođe.

On je napomenuo da Moskva neće voditi direktne razgovore sa Kijevom o okončanju terorističkih napada po dolasku Vitkofa i Kušnera u Rusiju, prenosi Sputnjik.