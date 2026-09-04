Tramp: Vitkof i Kušner donose u Moskvu prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini

Autor:ATV redakcija
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Specijalni izaslanici SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner donijeće u Moskvu prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp novinarima u Bijeloj kući.
Na pitanje da li će Vitkof i Kušner donijeti neki novi američki prijedlog za rješenje u Ukrajini, Tramp je to negirao.
„Ne, oni će predložiti okončanje rata“, objasnio je američki lider.
Tramp je uvjeren da bi američka šatl diplomatija mogla da pruži „dobru šansu“ za rješavanje sukoba u Ukrajini.
Odgovarajući na pitanja novinara u Bijeloj kući, potvrdio je da njegovi predstavnici, Vitkof i Kušner, rade odličan posao.
„Poslali smo ih da vidimo da li možemo nešto da uradimo. I možda postoji dobra šansa da možemo“, rekao je Tramp, komentarišući napore za rješavanje sukoba u Ukrajini.
Vitkofa i Kušnera je opisao kao „dva odlična pregovarača“.
On je još naglasio da Vašington ima ideju za mir u Ukrajini, ali nije iznio detalje.
„Mi (Sjedinjene Države) imamo ideju za mir“, potvrdio je.
Ovim riječima Tramp je odgovorio na pitanje da li bi novi prijedlog za mirovno rješenje između Rusije i Ukrajine uključivao teritorijalne ustupke Kijeva.
Pored toga, američki lider je izrazio uvjerenje da Rusija nema namjeru da napada zemlje NATO-a.
„Ne mislim da bi ruski predsjednik Vladimir Putin to uradio“, rekao je Tramp, odgovarajući na zahtjev da prokomentariše navode da Rusija namjerava da napadne zemlje NATO-a.
„Razgovarao sam sa njim. Poznajem ga veoma dobro. Putin nema namjeru da napada teritoriju NATO-a“, naglasio je američki lider.
Ranije danas, mediji su, pozivajući se na američke zvaničnike, objavili da se očekuje da će specijalni izaslanici američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, otputovati u Moskvu i Kijev između 5. i 6. septembra.
U članku se navodi da će tema razgovora biti okončanje sukoba.
Kasnije u toku dana, Vladimir Zelenski objavio je na Telegram kanalu da će Vitkof i Kušner najprije posjetiti Moskvu, a zatim Kijev.
Takođe je obećao da neće biti udara sa ukrajinske strane tokom posjete američke delegacije Moskvi.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je ranije danas naveo da će Kremlj obavijestiti javnost o kontaktima sa Vitkofom i Kušnerom kada do njih dođe.
On je napomenuo da Moskva neće voditi direktne razgovore sa Kijevom o okončanju terorističkih napada po dolasku Vitkofa i Kušnera u Rusiju, prenosi Sputnjik.
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