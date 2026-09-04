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Velika akcija vojske, ubijeno 48 militanata, pronađena veća količina oružja

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04.09.2026 17:53

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Велика акција војске, убијено 48 милитаната, пронађена већа количина оружја
Foto: Tanjug / AP

Pakistanske bezbjednosne snage eliminisale su 48 militanata u racijama na jugozapadu zemlje i zaplijenile veću količinu oružja.

Vojska je navela da su eliminisani bili pripadnici zabranjenih militantnih grupa, uključujući Beludžistansku oslobodilačku armiju i pokret Tehrik e taliban.

Racije su izvedene u okruzima Mastung, Sibi, Kveta i Kalat u provinciji Beludžistan.

Pretraga područja za preostalim militantima i dalje je u toku, prenosi Srna.

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Tagovi :

Pakistan

vojska

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