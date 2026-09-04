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Branko Ružić podnio ostavku na funkciju narodnog poslanika

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04.09.2026 18:46

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Први потпредсједник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић присуствовао је почетку бесплатне обуке за куваре, коју организује Студентски центар „Београд“ у оквиру кулинарске школе.
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Branko Ružić podnio je ostavku na funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije.

Informaciju o ovome Ružić je podijelio na društvenim mrežama uz fotografiju dokumenta kojim svedoči da je podnio ostavku na funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije.

U pisanoj ostavci upućenoj parlamentu, Ružić je naveo da kao član Poslaničke grupe "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS)" slobodno i nedvosmisleno podnosi ostavku na funkciju narodnog poslanika.

"Ostavku podnosim u skladu sa članom 132. Zakona o izboru narodnih poslanika i članom 198. Poslovnika Narodne skupštine", stoji u dokumentu.

Dodao je da je upoznat sa činjenicom da se podnesena ostavka ne može opozvati i da mu mandat narodnog poslanika prestaje danom njenog podnošenja Narodnoj skupštini.

"Molim da Narodna skupština sprovede propisani postupak i konstatuje prestanak mog mandata", poručio je Ružić u ostavci.

Ružić je ranije saopštio da je Statutarna komisija Socijalističke partije Srbije donela odluku da ga isključi iz stranke poslije više od tri decenije članstva, i najavio da će vratiti poslanički mandat i nastaviti da se bavi politikom.

Na sjednici Statutarne komisije Socijalističke partije Srbije (SPS) održanoj 31. avgusta ove godine, jednoglasno je donijeta odluka o disciplinskoj mjeri isključenja iz SPS-a Branka Ružića.

Kako je navedeno, odluka je donijeta zbog Ružićevog kontinuiranog svjesnog i namjernog kršenja Statuta, nepoštovanja obaveze da sprovodi odluke organa i jedinstvenu politiku SPS-a.

Ružić je u više navrata u javnosti iznosio kritike na račun SPS-a, ali i Vlade Srbije. Zbog toga ga je Statutarna komisija SPS-a u aprilu 2025. godine bila suspendovala sa svih stranačkih funkcija na šest mjeseci.

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Branko Ružić

SPS

Ivica Dačić

Skupština Srbije

Beograd

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