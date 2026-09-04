Branko Ružić podnio ostavku na funkciju narodnog poslanika

Autor:ATV redakcija
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Branko Ružić podnio je ostavku na funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije.
Informaciju o ovome Ružić je podijelio na društvenim mrežama uz fotografiju dokumenta kojim svedoči da je podnio ostavku na funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije.
U pisanoj ostavci upućenoj parlamentu, Ružić je naveo da kao član Poslaničke grupe "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS)" slobodno i nedvosmisleno podnosi ostavku na funkciju narodnog poslanika.
"Ostavku podnosim u skladu sa članom 132. Zakona o izboru narodnih poslanika i članom 198. Poslovnika Narodne skupštine", stoji u dokumentu.
Dodao je da je upoznat sa činjenicom da se podnesena ostavka ne može opozvati i da mu mandat narodnog poslanika prestaje danom njenog podnošenja Narodnoj skupštini.
"Molim da Narodna skupština sprovede propisani postupak i konstatuje prestanak mog mandata", poručio je Ružić u ostavci.
Ružić je ranije saopštio da je Statutarna komisija Socijalističke partije Srbije donela odluku da ga isključi iz stranke poslije više od tri decenije članstva, i najavio da će vratiti poslanički mandat i nastaviti da se bavi politikom.
Na sjednici Statutarne komisije Socijalističke partije Srbije (SPS) održanoj 31. avgusta ove godine, jednoglasno je donijeta odluka o disciplinskoj mjeri isključenja iz SPS-a Branka Ružića.
Kako je navedeno, odluka je donijeta zbog Ružićevog kontinuiranog svjesnog i namjernog kršenja Statuta, nepoštovanja obaveze da sprovodi odluke organa i jedinstvenu politiku SPS-a.
Ružić je u više navrata u javnosti iznosio kritike na račun SPS-a, ali i Vlade Srbije. Zbog toga ga je Statutarna komisija SPS-a u aprilu 2025. godine bila suspendovala sa svih stranačkih funkcija na šest mjeseci.
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