Supruga Ratka Mladića progovorila o njegovoj posljednjoj želji

Nakon smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, njegova supruga Bosiljka potvrdila je da je ispunjen njegov posljednji zahtjev u vezi sa mjestom sahrane, pišu "Novosti".

Komentarišući činjenicu da će Mladić počivati pored njihove preminula kćerke Ane, ona je dala kratku izjavu:

"Srce mi je mirnije, Ratku je ispunjena posljednja želja da počiva pored našeg djeteta".

Ona je ponovila svoj stav o sudskom procesu koji je vođen protiv njenog supruga. Podsjećamo, u trenutku kada je Ratku Mladiću izrečena presuda, njegova supruga je javno odbacila odluku suda.

Republika Srpska Darko Mladić: Moj otac je ubijen na moje oči

"Ratko, bilo je izvjesno, živ se neće vratiti iz Haga. Ali... ostala je rana da se toliko mučio u žudnji da barem koji dan provede ovdje. Sada, ova nepravedna odluka suda je najdublji žig. Ratko nije zaslužio takvu kaznu. Kao čovjek i kao vojnik, bio je visoko moralan i pravedan. On je, zapravo, bio za neka druga vremena. Ali, valjda će jednom doći i ti dani koji će posvjedočiti da mu nisu presudili ni po pravu, ni po pravdi", rekla je.

Kako je ispričala za "Novosti", Mladić nije propuštao da je podsjeti na dane koji su im značili u zajedničkom životu - na dan kada su rođena njihova djeca, kada su rođeni unuci, kada ju je zaprosio i oženio se njome...

Samo je nikada nije podsjećao na dan smrti njihove kćerke Ane, ali ju je i tada zvao iz zatvora u Hagu i dugo ćutao.

Podsjetimo, tijelo Ratka Mladića transportovano je juče u Srbiju iz Haga i ono je prevezeno odmah na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) . Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" organizovan je doček na kom se mogao vidjeti kovčeg koji je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske.

Srbija Darko Mladić objavio detalje o sahrani Ratka Mladića

Avion sa tijelom Mladića sletio je na beogradski aerodrom juče nešto prije 18 časova. Nakon dočeka, tijelo je prevezeno na VMA gdje će biti obavljena obdukcija, dok je sahrana zakazana za ponedjeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju.

Na zahtjev porodice i na osnovu dopisa ministra pravde, na VMA će biti obavljena obdukcija tijela Ratka Mladića, a nalazi će u najkraćem roku biti dostavljeni porodici i nadležnim institucijama.