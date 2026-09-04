Na Gazivodama nastavljeno rušenje srpskih objekata

Autor:ATV redakcija
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Na obali jezera Gazivode danas je, na zahtjev preduzeća "Ibar - Lepenac", počelo rušenje objekata, nakon što je 18. avgusta istekao rok koje je to preduzeće dalo za oslobođanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrde da je navodno u njihovom vlasništvu.
U Rezalama je srušena i seoska sala.
Od kompanije Ibar - Lepenac 11 porodica iz Kovača i Rezala na obali jezera Gazivode dobilo je 8. avgusta rješenja da napuste svoje objekte, za koje "Ibar-Lepenac" tvrdi da su izgrađeni na parceli koja navodno pripada tom preduzeću.
(Tanjug)
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