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Na Gazivodama nastavljeno rušenje srpskih objekata

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04.09.2026 11:17

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Рушење објеката на Газиводама
Foto: Screenshot

Na obali jezera Gazivode danas je, na zahtjev preduzeća "Ibar - Lepenac", počelo rušenje objekata, nakon što je 18. avgusta istekao rok koje je to preduzeće dalo za oslobođanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrde da je navodno u njihovom vlasništvu.

U Rezalama je srušena i seoska sala.

Od kompanije Ibar - Lepenac 11 porodica iz Kovača i Rezala na obali jezera Gazivode dobilo je 8. avgusta rješenja da napuste svoje objekte, za koje "Ibar-Lepenac" tvrdi da su izgrađeni na parceli koja navodno pripada tom preduzeću.

(Tanjug)

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Kosovo i Metohija

Gazivode

Rušenje objekata na Gazivodama

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