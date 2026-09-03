Leković: Na VMA biće obavljena obdukcija tijela generala Mladića

Zamjenik načelnika Vojnomedicinske akademije /VMA/u Beogradu pukovnik Ivan Leković izjavio je da je tijelo generala Ratka Mladića dopremljeno na VMA gdje će biti obavljena obdukcija.

On je rekao da je tijelo primljeno na Odjeljenje patologije.

"Posmrtni ostaci su dopremljeni na VMA, gdje će na zahtev porodice i na osnovu dopisa ministra pravde biti obaljena obdukcija", rekao je Leković.

Prema njegovim riječima, VMA posjeduje sve stručne i kadrovske kapacitete da uradi pretrage i analize.

"Svi nalazi obdukcije biće u najskorijem roku dostavljeni porodici i nadležnim institucijama", rekao je Leković za medije u Srbiji.

Mediji navode da bi sin generala Ratka Mladića Darko Mladić trebalo sutra da se obrati javnosti, prenosi Srna