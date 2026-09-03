Logo

Jake snage policije raspoređene oko VMA: Beograd čeka dolazak generala Mladića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 18:16

Komentari:

2
Јаке полицијске снаге око ВМА, стижу посмртни остаци генерала Младића
Foto: Srna

Brojne policijske snage raspoređene su na svim raskrsnicama od auto-puta ka beogradskom naselju Dedinje, odnosno Vojno-medicinskoj akademiji /VMA/, gdje se očekuje da uskoro stignu posmrtni ostaci generala Ratka Mladića.

Na ulazu u VMA prisutni su i pripadnici Vojske Srbije, javlja izvještač Srne.

Očekuje se da će biti blokiran i saobraćaj na dionicama u Beogradu kojima treba da prođe kovčeg sa tijelom generala Mladića.

Brojni gađani okupili su se na mostovima iznad auto-puta kuda će biti prevezen kovčeg sa tijelom generala Mladića i istakli transparente u znak poštovanja nekdašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske.

Na transparentima piše "Junaci nikad ne umiru!" i "Generale, hvala!".

Avion iz Haga u kojem je kovčeg sa tijelom generala Mladića, prekriven zastavama Republike Srpske i Srbije, sletio je na aerodrom u Beogradu.

Prema saznanjima Srne, komemoracija bi trebalo da bude održana u subotu, 5. septembra, u 12.00 časova u Domu vojske u Beogradu.

Beogradski mediji javljaju da bi sahrana trebalo da bude održana u ponedjeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju.

General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu. Mehanizma je više puta odbio zahtjeve da general bude pušten radi liječenja u Srbiji, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srbija

VMA

general Ratko Mladić

Policija

Beograd

Komentari (2)

Pročitajte više

Авион у ком је тијело генерала Младића слетио у Београд

Srbija

Avion u kom je tijelo generala Mladića sletio u Beograd

2 h

1
Огласила се супруга генерала Младића: "Ратку испуњена посљедња жеља"

Republika Srpska

Oglasila se supruga generala Mladića: "Ratku ispunjena posljednja želja"

2 h

0
У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.

Srbija

Poznato vrijeme i mjesto sahrane generala Ratka Mladića

3 h

10

Više iz rubrike

Авион у ком је тијело генерала Младића слетио у Београд

Srbija

Avion u kom je tijelo generala Mladića sletio u Beograd

2 h

1
У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.

Srbija

Poznato vrijeme i mjesto sahrane generala Ratka Mladića

3 h

10
Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира

Srbija

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

4 h

0
Полиција Србија

Srbija

Djevojke tvrde da ih tajno snimali u toku intimnih odnosa: Sada dijele njihove fotografije i snimke

8 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

09

EU mijenja pravila za pakete iz onlajn trgovine, stiže i nova naknada

19

54

U Prijedoru održan 5. Međunarodni sajam "EKSPO Prijedor 2026"

19

51

Više od 500.000 KM za podršku u radu vrtića u izrazito nerazvijenim opštinama

19

39

Čeka nas novo poskupljenje goriva?

19

38

Aleksandra Prijović krstila kćerku, objavila emotivnu fotografiju: Gala proslava za mezimicu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima