Jake snage policije raspoređene oko VMA: Beograd čeka dolazak generala Mladića

Brojne policijske snage raspoređene su na svim raskrsnicama od auto-puta ka beogradskom naselju Dedinje, odnosno Vojno-medicinskoj akademiji /VMA/, gdje se očekuje da uskoro stignu posmrtni ostaci generala Ratka Mladića.

Na ulazu u VMA prisutni su i pripadnici Vojske Srbije, javlja izvještač Srne.

Očekuje se da će biti blokiran i saobraćaj na dionicama u Beogradu kojima treba da prođe kovčeg sa tijelom generala Mladića.

Brojni gađani okupili su se na mostovima iznad auto-puta kuda će biti prevezen kovčeg sa tijelom generala Mladića i istakli transparente u znak poštovanja nekdašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske.

Na transparentima piše "Junaci nikad ne umiru!" i "Generale, hvala!".

Avion iz Haga u kojem je kovčeg sa tijelom generala Mladića, prekriven zastavama Republike Srpske i Srbije, sletio je na aerodrom u Beogradu.

Prema saznanjima Srne, komemoracija bi trebalo da bude održana u subotu, 5. septembra, u 12.00 časova u Domu vojske u Beogradu.

Beogradski mediji javljaju da bi sahrana trebalo da bude održana u ponedjeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju.

General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu. Mehanizma je više puta odbio zahtjeve da general bude pušten radi liječenja u Srbiji, prenosi Srna