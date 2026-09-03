Oglasila se supruga generala Mladića: "Ratku ispunjena posljednja želja"

Bosiljka Mladić, supruga generala Ratka Mladića, rekla je da je generalu ispunjena posljednja želja, da počiva pored njihove kćerke Ane.

"Srce mi je mirnije, Ratku je ispunjena poslednja želja, da počiva pored našeg deteta", rekla je Bosiljka za "Večernje novosti" koja je svojoj kući u Beogradu čekala da tijelo generala bude dopremljeno iz Haga.

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Avion u kojem je kovčeg sa tijelom generala Mladića trebalo bi oko 18.00 časova da sleti na aerodrom u Beogradu.

Nakon toga kovčeg sa tijelom generala biće prevezen na Vojno-medicinsku akademiju /VMA/, na zahtjev porodice.

Želja generala Mladića bila je da bude sahranjen pored kćerke Ane, na Topčideroskm groblju u Beogradu.

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Komemoracija bi trebalo da bude održana u subotu, 5. septembra, u 12.00 časova u Beogradu.

Beogradski mediji su javili da su u pratnji kovčega generalov sin Darko, unuka Anastasija, kao i njegovi nekadašnji lični pratioci Zoran Zrnić i Đorđe Marjanović.

General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.