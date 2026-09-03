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U toku sastanak Karana i delegacije Srpske sa delegacijom Izraela

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03.09.2026 16:41

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Састанак предсједника Републике Српске Синише Карана и високе делегације Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Чиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег у току је у Бањалуци.
Foto: ATV

Sastanak predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i visoke delegacije Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem i ambasadorom Izraela u BiH Galit Peleg u toku je u Banjaluci.

Sastanku u Palati Republike prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, kao i ministri u Vladi Srpske.

Галит Пелег

Republika Srpska

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

Nakon sastanka, biće upriličena svečana dodjela odlikovanja ministru Čikliju i ambasadorki Peleg, prenosi Srna.

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Siniša Karan

Milorad Dodik

Nenad Stevandić

Ana Trišić Babić

Savo Minić

Galit Peleg

Komentari (6)

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