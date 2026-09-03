U toku sastanak Karana i delegacije Srpske sa delegacijom Izraela

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Sastanak predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i visoke delegacije Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem i ambasadorom Izraela u BiH Galit Peleg u toku je u Banjaluci.

Sastanku u Palati Republike prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, kao i ministri u Vladi Srpske. Republika Srpska Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike Nakon sastanka, biće upriličena svečana dodjela odlikovanja ministru Čikliju i ambasadorki Peleg, prenosi Srna.

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