Avion sa tijelom generala Ratka Mladića poletio ka Beogradu

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, koji je umro u Hagu 27. avgusta, preuzeo je očevo tijelo, a avion sa tijelom generala Ratka Mladića je poletio ka Beogradu.

Srbija Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Darko Mladić je u Hag otišao sa ćerkom Anastasijom, odnosno Ratkovom unukom i dvojicom podoficira koji su, za vrijeme vojne službe, bili lični pratioci srpskog generala - Zoran Zrnić i Đorđe Marjanović, piše Informer.

Ranije danas, predsjenik Srbije Aleksandar Vučić se obratio javnosti tokom obilaska domaćinstva Petrović u Čoki i potvrdio da je tijelo generala Ratka Mladića preuzeto i da u kasnim popodnevnim satima stiže u Srbiju.