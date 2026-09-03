Avion sa tijelom generala Ratka Mladića poletio ka Beogradu

Autor:ATV redakcija
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Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, koji je umro u Hagu 27. avgusta, preuzeo je očevo tijelo, a avion sa tijelom generala Ratka Mladića je poletio ka Beogradu.
Srbija
Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira
Darko Mladić je u Hag otišao sa ćerkom Anastasijom, odnosno Ratkovom unukom i dvojicom podoficira koji su, za vrijeme vojne službe, bili lični pratioci srpskog generala - Zoran Zrnić i Đorđe Marjanović, piše Informer.
Ranije danas, predsjenik Srbije Aleksandar Vučić se obratio javnosti tokom obilaska domaćinstva Petrović u Čoki i potvrdio da je tijelo generala Ratka Mladića preuzeto i da u kasnim popodnevnim satima stiže u Srbiju.
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