Srbi da ne dozvole da ih neko isprovocira na dan sahrane generala Mladića

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić poručio je Srbima da ne dozvole da ih na dan sahrane generala Ratka Mladića bilo ko isprovocira da urade nešto za šta bi mogli biti kažnjeni.

Kada je riječ o poglašenju dana žalosti, Gagić je rekao da vlasti treba da urade ono što misle da je najbolje u ovom trenutku, ali da ne preporučuje da se učini nešto što bi moglo napraviti problem Srpskoj i što bi moglo imati loše posljedice.

"Proglašavanje dana žalosti je u redu, međutim, imali smo mi proglašavanje dana žalost više puta, ali smo vidjeli da to, maltene, niko ne poštuje. Hajde da pokažemo da nam je žao ne zato jer je neko proglasio dan žalosti, već jer istinski žalimo", naveo je Gagić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Gagić je pozvao građane Republike Srpske da na dan sahrane žale kako propisuju običaji Srpske pravoslavne crkve, te da ne idu po kafanama i ne slušaju raznoraznu muziku ili se svađaju.

On je rekao da nije potrebna odluka bilo koje institucije, ni na najvišem, ni najnižem nivou, te je poručio da Srbi treba da žale zato što znaju da je umro komnadant Vojske Republike Srpske koja je odbranila narod u ratu.

Gagić je naveo da je general Mladić stao na čelo vojske koja je spasila Srbe od progona, ubistava, i svega što bi se neminovno desilo jer je poznato kakve su bile 1941. i 1945. godine i sve ono što se desilo srpskom narodu u prošlom vijeku.

"Ako ćemo odgovarati samo za istorijske činjenice - zato što se srpski narod morao organizovati poslije druga dva naroda i jer se formirala vosjka da bi se odbranili od svog zla, a milion je dokaza iz prošlosti šta bi nam se desilo, onda neka odgovaramo", poručio je Gagić.

On je rekao da Srbi ne smiju da dozvole da tamo negdje, pa i u Sarajevu i vani, odlučuje o njihovoj sudbini i njihovim izborima, naročito izboru ljudi koji rukovode Republikom Srpskom od najnižeg nivoa do republičkog.

"Srpski narod mora da odlučuje! Vjerujem da će nas ujediniti još više ovo što se desilo, da mi odlučujemo demokratski o tome ko su kandidati, ko će nas voditi, da će narod izaći i birati sebi one koje smatra da će Srpsku voditi u pravom smjeru, a ne da dozvolimo pogrešnim potezima da neko to iskoristi i pravi nam probleme", naveo je Gagić, prenosi Srna.