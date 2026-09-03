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Hrvatska: Uhapšeno pet osoba zbog objava o Ratku Mladiću na društvenim mrežama

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03.09.2026 14:56

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Dubrovačko-neretvanska policija uhapsila je četvoricu državljana BiH na privremenom boravku u Hrvatskoj i jednog hrvatskog državljanina zbog objavljivanja sadržaja o generalu Ratku Mladiću na društvenim mrežama.

Riječ je o državljanima BiH starosti od 31, 30, 25 i 25 godina, te tridesetpetogodišnjem državljaninu Hrvatske.

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Jedan muškarac pronađen je na području Župe dubrovačke, a četvorica na području Dubrovnika.

Policija je u proteklih šest dana sprovela kriminalistička istraživanja nakon što je primila više dojava građana o tome da su uhapšeni na javno dostupnim profilima na društvenim mrežama objavljivali slike, simbole, pjesme i tekstove kojima su odavali počast i iskazivali zahvalnost Mladiću, prenose hrvatski mediji.

Takvim objavama, kako navodi policija, "izazvali su uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti građana", te "vrijeđali njihove nacionalne osjećaje".

Tri državljanina BiH već su privedena Opštinskom sudu u Dubrovniku, gdje su nepravosnažno proglašeni krivim i novčano kažnjeni, te će im biti ukinute dozvole za boravak i rad, kao i otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na tri mjeseca.

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Protiv njih je pokrenut i postupak protjerivanja iz Evropskog privrednog prostora, uz dvogodišnju zabranu ulaska, a mjera će stupiti na snagu nakon što presude postanu pravosnažne.

Opštinskom sud u Dubrovniku biće privedeni i četvrti državljanin BiH i državljanin Hrvatske.

(Srna)

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Hrvatska

hapšenje

Državljanin BiH

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