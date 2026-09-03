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Vještačka inteligencija može da izazove zavisnost: Psiholog upozorava na ozbiljne posljedice

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03.09.2026 15:43

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Жена робот
Foto: Pixabay/Alexandra_Koch

Često korišćenje vještačke inteligencije (AI) može da dovede do razvoja zavisnosti, oteža neposrednu komunikaciju među ljudima i izazove probleme u prilagođavanju društvenom okruženju, izjavila je direktorka Instituta za kliničku psihologiju moskovskog Univerziteta Pirogov, Vera Nikišina.

Nikišina je za RIA Novosti rekla da intenzivna interakcija sa sistemima AI može da poveća potrebu korisnika za povlačenjem iz stvarnih društvenih odnosa.

"Što više čovjek komunicira sa vještačkom inteligencijom, to se više suočava sa teškoćama u stvarnoj komunikaciji. Istovremeno raste potreba za udaljavanjem od društvene stvarnosti, a posljedica takve zavisnosti jeste otežano funkcionisanje u realnom društvenom okruženju, bez posredovanja tehnologije", upozorila je Nikišina.

Prema njenim riječima, kod osoba koje razviju takvu vrstu zavisnosti mogu da budu izraženija negativna emocionalna stanja tokom neposrednih društvenih kontakata, zbog čega će težiti da se vrate komunikaciji sa vještačkom inteligencijom, gdje imaju utisak da su bolje shvaćeni.

Nikišina je dodala da takve osobe mogu da razviju poremećaje prilagođavanja, dok nedostatak stvarne socijalne komunikacije može da dovede do povećane anksioznosti, kojoj se vremenom mogu pridružiti i različite fobije.

Česta upotreba AI menja i način razmišljanja, ali i strpljenje

Stručnjaci već duže vreme ukazuju da sve češća upotreba alata zasnovanih na vještačkoj inteligenciji ne mijenja samo način na koji ljudi rade i uče, već i način na koji razmišljaju i dolaze do informacija. Umjesto pretraživanja različitih izvora, analize i samostalnog donošenja zaključaka, korisnici sve češće dobijaju gotove odgovore za nekoliko sekundi.

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Pojedina istraživanja već su ukazala da prekomerno oslanjanje na AI može da oslabi kritičko mišljenje i smanji spremnost na samostalno rješavanje problema. Psiholozi istovremeno upozoravaju da bi navika na trenutne odgovore mogla da utiče i na strpljenje, kao i na toleranciju prema zadacima koji zahtjevaju više vremena, koncentracije i intelektualnog napora.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se vještačka inteligencija koristi kao pomoćni alat, a ne kao potpuna zamjena za učenje, analizu i neposrednu komunikaciju sa drugim ljudima, kako bi se očuvale kognitivne sposobnosti i socijalne vještine.

(rt balkan)

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

Zavisnost

Ljudi

nauka

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