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Telefon neće da se puni? Ne bacajte pare na servis, problem je trivijalan

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03.09.2026 09:09

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Два мобилна телефна прикључена на пуњач.
Foto: Pexels/Steve A Johnson:

Ako telefon odjednom prestane da puni preko USB-C kabla, najlakše je zaključiti da je priključak pokvaren.

Ipak, prije odlaska u servis postoji jedna mnogo banalnija mogućnost: u portu se nakupila prljavština i džepna prašina.

To je dovoljno da konektor na kablu više ne naleže kako treba, pa telefon može da prestane da puni ili da prekida vezu tokom punjenja i prenosa podataka.

Prvo pogledajte unutrašnjost USB-C porta i pažljivo uklonite eventualne naslage. Zatim probajte drugi kabl, drugi punjač i drugu utičnicu. Ako telefon i dalje ne reaguje, a u portu se vide oštećeni ili labavi dijelovi, problem je vjerovatno ozbiljniji.

Kada se zamjena USB-C porta isplati?

Pokvaren port ne znači automatski da morate da ga popravljate. Ako uskoro mijenjate telefon, koristite bežično punjenje i nemate potrebu da prebacujete velike fajlove na računar, moguće je nastaviti sa korišćenjem uređaja i bez funkcionalnog USB-C priključka.

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Situacija je drugačija ako vam je brzo punjenje važno. Žično punjenje je kod brojnih telefona značajno brže od bežičnog, pa neispravan port može ozbiljno da promijeni način korišćenja uređaja.

Isto važi za prenos podataka. Ako često snimate video i prebacujete velike fajlove na računar ili koristite eksterni SSD, USB-C port je mnogo više od običnog priključka za punjač. Na pojedinim telefonima omogućava i višestruko brži prenos podataka od bežičnih opcija.

Koliko košta popravka?

Cijena zavisi od telefona, servisa i garancije. Kod pojedinih modela sam rezervni sklop USB-C porta može koštati nekoliko desetina dolara, dok servis dodatno naplaćuje rad.

Samostalna zamjena jeste moguća, ali nije naročito jednostavna. Kod modernih telefona često je potrebno skinuti ekran ili zadnji poklopac, izvaditi bateriju i pristupiti donjem dijelu uređaja prije nego što se dođe do sklopa sa USB-C konektorom.

Zbog toga je za većinu korisnika servis sigurnija opcija. Neispravan pokušaj popravke može napraviti mnogo skuplji problem sa ekranom, baterijom ili zaštitom od vode i prašine.

Ako telefon i dalje radi dobro, popravka porta često ima više smisla nego kupovina potpuno novog uređaja. Ali prije nego što platite servis, provjerite da li je problem zaista u portu, prenosi Telegraf.rs.

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