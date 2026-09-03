Ostao bez "Audija" zbog lažnih tablica

Autor:ATV redakcija
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Policija Mrkonjić Grad juče su, tokom redovne kontrole saobraćaja, zaustavili i kontrolisali automobil marke "Audi" kojim je upravljalo lice M.M. iz Prozora.
Međutim, rutinska kontrola ubrzo se pretvorila u rasvjetljavanje krivičnog djela.
Detaljnim provjerama utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je registarska tablica postavljena na prednjem dijelu "Audija" falsifikovana.
Policija je spornu tablicu odmah privremeno oduzela, a ona će poslužiti kao ključni dokaz protiv ovog vozača u daljem postupku.
O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, kojem će protiv M.M. biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Falsifikovanje isprave".
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