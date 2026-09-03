Pucnjava u Sarajevu: Teško ranjen muškarac (23), napadač u bjekstvu

U sarajevskom naselju Čengić Vila sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je teško ranjen 23-godišnji mladić.

Iz MUP-a KS saopšteno je da je policija u srijedu u 23:55 sati obaviještena o upotrebi vatrenog oružja u Paromlinskoj ulici.

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U pucnjavi je teško ranjen 23-godišnji A. Č. iz Sarajeva, kojem je ljekarska pomoć ukazana na Klinici urgentne medicine KCUS-a.

Zbog težine povreda, mladić je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo "izazivanje opšte opasnosti".

Uviđaj su na mjestu događaja obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS.

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Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti pucnjave, kao i na identifikaciji i hapšenju osumnjičenog napadača, koji se trenutno nalazi u bjekstvu.

(Avaz)