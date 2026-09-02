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Tužilaštvo u Crnoj Gori još čeka nalaz obdukcije tijela majke i kćerke iz BiH koje su preminule u Dobrim Vodama

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02.09.2026 22:55

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Тужилаштво у Црној Гори још чека налаз обдукције тијела мајке и кћерке из БиХ које су преминуле у Добрим Водама
Foto: Društvene mreže

Više državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine koje su preminule tokom odmora u jednom hotelu u Dobrim Vodama, a rezultati obdukcionog nalaza još se čekaju.

Iz tužilaštva su naveli da bi obdukcioni nalaz trebalo precizno da utvrdi uzrok smrti.

„Istovremeno, u kontinuitetu preduzimamo sve zakonom propisane izviđajne radnje s ciljem rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica“, istakli su u odgovoru na upit crnogorskog lista „Pobjeda“.

Podsjetimo, u Crnoj Gori preminule su Šejla i Džejna Velija, a prema prvim informacijama, smrt nije nastupila nasilnim putem i nema elemenata krivičnog djela.

One su bile dugogodišnje vlasnice buregdžinice „Derbi“ u sarajevskom naselju Alipašino Polje, a brojni građani, posebno stanovnici ovog naselja, oprostili su se od njih putem društvenih mreža.

Majka je preminula u 45, a kćerka u 22. godini. Sahranjene su danas na Gradskom groblju Vlakovo.

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Tagovi :

Podgorica

Crna Gora

majka

kćerka

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