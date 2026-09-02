NBA žestoko kaznila Kliperse zbog Kavaja Lenarda: 30 miliona dolara i čak pet pikova prve runde!

NBA liga izrekla je jednu od najtežih kazni u svojoj istoriji Los Anđeles Klipersima, nakon što je nezavisna istraga utvrdila da je klub preko sponzorskih ugovora Kavaja Lenarda zaobilazio pravila seleri kepa.

Klipersi su kažnjeni sa čak 30 miliona dolara, a mnogo bolniji udarac za budućnost franšize predstavlja oduzimanje pet uzastopnih pikova prve runde NBA drafta – od 2029. do 2033. godine.

Vlasnik kluba Stiv Balmer suspendovan je na godinu dana iz svih aktivnosti povezanih sa NBA ligom i Klipersima, dok će Lenard morati da plati 700.000 dolara.

Istragu je sprovela advokatska kancelarija „Wachtell, Lipton, Rosen & Katz“, a utvrđeno je da su Klipersi organizovali i olakšavali Lenardu dodatne izvore prihoda preko kompanija „Aspiration Partners“, „Boingo Wireless“, „Daktronics“ i „Lockton Insurance“.

Prema zaključku NBA lige, Klipersi su kompanijama nudili poslovnu saradnju sa klubom kako bi ih podstakli da zauzvrat sklapaju sponzorske ugovore sa Lenardom. Liga je utvrdila i da je klub plaćao određene privatne troškove košarkaša i njegovih predstavnika.

Klipersi takođe nisu prijavili nedozvoljene zahtjeve za dodatnim prihodima koje je postavljao tadašnji Lenardov poslovni menadžer Denis Robertson. NBA je zaključila da je i Lenard odgovoran za Robertsonovo postupanje u njegovo ime.

„Težina kazni odražava ozbiljnost prekršaja“, poručio je komesar NBA lige Adam Silver, koji je ponašanje Klipersa opisao kao „flagrantno“ i ukazao na ozbiljne propuste rukovodstva kluba.

Kazne se tu ne završavaju. Predsjednica poslovnih operacija Klipersa Džilijan Zaker suspendovana je na godinu dana bez plate, nakon što je utvrđeno da je direktno učestvovala u spornim aranžmanima i davala lažne ili obmanjujuće informacije tokom istrage.

Predsjednik košarkaških operacija Lorens Frenk suspendovan je na šest mjeseci bez plate, dok je Robertsonu zabranjeno da u narednih pet godina u ime igrača ili drugih osoba posluje sa NBA klubovima i njihovim povezanim organizacijama.

Klipersi će narednih pet godina biti i pod posebnim programom nadzora NBA lige.

Istraga je gotovo godinu dana visila nad franšizom iz Los Anđelesa zbog sumnje da je Lenard preko poslova van terena zapravo dobijao dodatnu kompenzaciju koja nije ulazila u seleri kep.

NBA je sada zaključila da se upravo to dogodilo, a cijenu neće platiti samo sadašnje rukovodstvo – Klipersi su ostali bez prve runde drafta pet godina zaredom, od 2029. do 2033. godine.

(B92)