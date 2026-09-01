Svetislav Pešić za ATV: Pobjeda Srbije protiv Italije, legendarna utakmica sa SAD-om

Čovjek, koji je u sportskoj karijeri, dugoj više od četiri decenije, osvojio sve što može da se osvoji. Jedan od najboljih košarkaških terena svih vremena, Svetislav Pešić, govorio je za ATV.

„Zadovoljstvo mi je da sam u Banjaluci, ovdje imam mnogo prijatelja i kumove. Radenko Dobraš je dvostruki moj kum. Ja sam njemu kum, on mom sinu Marku, tako da imam puno prijatelja i radujem i što sam dobio poziv. Sada je to malo više vremena, pa pokušavam da organizujem i to slobodno vrijeme“, rekao je Pešić.

Pešić će sutra prisustvovati "Adria sports conference", a koja ponovo okuplja velikane iz svijeta sporta, medija, marketinga i biznisa.

„Upoznat sam sa konceptom, sa akcijom. Nama sportistima je uvijek čast i zadovoljstvo, da tako kažem da možemo na takvim panelima ili konceptima, kako da kažem, da učestvujemo jer imamo šta da kažemo i van terena. Koliko mogu da vidim i za to postoje interesovanja naših navijača. Tako da se veoma radujem i za sutra i za prekosutra i da vidim moje drugare, učesnike, kao i ostale sportiste“, rekao je Pešić.

Pešić je završio trenersku karijeru nakon skoro četiri decenije, ali bez obzira što više nisu aktivne one trenerske obaveze, raspored je prilično zgusnut.

„Zauzet sam na neki drugi način, ali uživam. Bio sam, prvi put, nakon dužeg vremena, mjesec dana, u mom rodnom gradu, Pirotu, sa porodicom, proslavili smo 28. avgusta sada i moj rođendan. Pa smo se skupili svi malo. Znate kako je u Srbiji? Piće, društvo, muzika...“, rekao je Pešić.

Kako navodi, danas je i dalje u košarci, ali na drugačiji način.

„Sada sam mentor školovanja mladih trenera u čitave FIBE i bio sam sada u toku tokom čitavog jula mjeseca i avgusta. Bio sam u Makedoniji, bio sam i u Španiji, bio sam u Italiji, a ovih dana ću biti u Banjaluci, tako da sam na neki drugi način zauzet, ali uživam“, poručuje Pešić.

Velika pobjeda Srbije protiv Italije

Košarkaši Srbije sinoć su ostvarili veliku pobjedu protiv Italije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, kojom su napravili veliki korak ka Mundobasketu.

„Kada su u pitanju kvalifikacije važno je pobijediti, nije važno kako, ali dominiraju. Dobro igraju, srećan sam, zadovoljan sam. To su sve igrači, koji su prošli da kažem, kontinuitet i neku, da kažem, selekciju zadnjih četiri, pet godina i očigledno, ono što sam ja uvijek govorio. To je generacijski tim, to su noseći igrači godišta 94' i 95'. Slažu se izvanredno, to se može vidjeti. Imaju sada jednog izuzetno kvalitetnog trenera kao što je Dušan, tako da sve se to poklopilo“, govori Pešić.

Kako on navodi, sudbina je u rukama reprezentacije, te oni su ti koji odlučuju o daljem plasmanu ili kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

„Samo tako treba da nastave. Ja sam uvijek govorio dok sam bio trener ili selektor, kako vi kažete, moj najveću uspjeh je bio da se kvalifikujemo na Svjetsko prvenstvo. Tako da, opasne su kvalifikacije, iz puno razloga, da previše ne analiziram, ali ono najvažnije u ovom trenutku je da je ekipa ostala ovakva kakva jeste, da znaju šta da očekuju i naravno, to su igrači koji imaju 29, 30, 31. godinu i već određuju. Naravno, nije to pitanje samo kvaliteta već i iskustva, pogotovo kada su u pitanju ove kvalifikacijske utakmice. Onda dolaze te neke povrede, bolesti i nikada ne znaš šta te čeka“, rekao je Pešić.

Novembar će biti izazovan, kako Pešić navodi jer se igra utakmica protiv Litvanije, a koja je kandidat za prva tri mjesta.

„U novembru i februaru, ne može vjerovatno da se računa na Jokića i Jovića, vjerovatno da to se zna jer su oni NBA. Na koje će igrače Dušan da računa, kada govorimo na igrače iz evropske lige, to ćemo da vidimo. Uvijek su to ograničavajući momenti. Zato je važno što smo sinoć pobijedili Italiju, tako da, dobre su šanse“, poručio je Pešić dodajući: „Opet sve zavisi od nas, ne od rezultata ostalih ekipa“.

Legendarna utakmica protiv SAD-a na Olimpijskim igrama 2024. godine

„Još uvijek patimo što tada nismo pobijedili. Ali, da kažem sa jedne strane, to je bio jedan olimpijski turnir, stvarno sad, ne zbog toga što sam ja bio tu tad, ali to i drugi kažu. Mi smo imali dosta naporne utakmice da kažem i sa Južnim Sudanom i oni su bili baš, ekipa koja je pravila tamo iznenađenja. Mi smo imali, mnogo tešku, jako tešku utakmicu, jako izazovna. Pa smo onda imali Australiju gdje smo gubili 24 razlike pa smo onda uspjeli da pobijedimo. To je koštalo poprilično snage. Onda su došli Amerikanci i ja mislim da je najvažniji razlog zašto smo izgubili jednostavno ponestalo nam je snage. Neki igrači su tako, bili bolesni. Recimo, Milutinov, pa onda Marinković dok Jović uopšte nije mogao da igra. Jović je danas sa Jokićem najvažniji, da tako kažem, glavni igrač reprezentacije“, rekao je Pešić.

I pored poraza, Pešić je naglasio da je riječ o jednoj fantastičnoj utakmici. Kako navodi, sve je bilo dobro osim samog kraja. Ekipa je vodila, ali nedostatak snage je presudio.

„Počeli smo da skraćujemo napade, nismo više imali snage u nogama. Željeli smo što ranije da završimo napad i to je odgovaralo Amerikancima, koji su iskoristili tu šansu“, rekao je Pešić.

Na pomenutoj utakmici odrađen je poseban taktički manevar, a o kome je govorio i Ognjen Dobrić, a koji se odnosi na tajnu čuvene zone 1 1 3, gdje je i on rekao, nakon utakmice sa Australijom, gdje je napravljen veliki preokret gdje je Pešić poručio ekipi da će protiv Amerikanaca stati u zonu 1 1 3, koju do tada nikada nisu ni igrali, ali ni vježbali.

„Pa nije baš tako. Koncept odbrane se zna, i baza kompletne odbrane. Ona je izašla iz koncepta te da kažem, individualne odbrane, koju mi igramo i samo smo napravili jedan drugačiji raspored i u tom drugačijem rasporedu smo promijenili uloge naših igrača. Pazite, mi smo sa Amerikancima igrali u Abu Dabiju jednu dosta kvalitetnu utakmicu i u kvalifikacijama u prvoj grupi sa Amerikancima i nama je to veoma koristilo. Ne samo zato što smo mi treneri mogli da napravimo procjenu, ili kako se to kaže kod nas, da snimimo igru Amerikanaca ili taj individualni kvalitet“, rekao je Pešić.

Ono što je bilo najvažnije u svemu navedenom jeste činjenica da je reprezentacija imala priliku da igra sa Amerikancima. U situacijama kada se igra protiv najbolje ekipe svijeta, tada se često i posebno respektuje protivnik, što se u pomenutoj utakmici nije desilo.

„Mi smo pokazali da sa njim apsolutno možemo da, da ne kažem ravnopravno, ali da možemo igrati i mi smo držali tu utakmicu pod kontrolom zato što smo mi išli da pobijedimo. Mi smo bili sigurni da iz te utakmice možemo da napravimo još jedan korak naprijed i to nas je onako mentalno držalo čitavu utakmicu. Izgubili smo samo zbog toga što su nam noge otkazale jer u košarci su ruke važne, ali noge su još važnije“, poručuje Pešić.

Ovo ljeto proteklo je u obavezama kada je riječ i o mlađoj reprezentaciji Srbije. O plasmanu, igri, ali i samoj budućnosti ekipe, govorio je Pešić.

Budućnost srpske košarke

„Ja sam jako oprezan kada ovakva pitanja dobijem jer ja ne vjerujem mnogo u budućnost srpske košarke. Ne zbog toga što nemamo talentovane igrače, ne zbog toga što nemamo talentovane trenere, ali naša organizacija je zastarjela, ona ne postoji. Mi smo jedina zemlja na svijetu, iako nas nazivaju zemlja košarke, mi nemamo svoju profesionalnu ligu. Svi ih imaju, mi je nemamo. Bez sistema takmičenja i sve je važno i selekcija i metodika i izbor igrača itd. ali adekvatan sistem takmičenja razvija dalje i igrače i košarku itd“, rekao je Pešić.

Prema njegovim riječima Srbija do Olimpijskih igara ima dobru reprezentaciju, zahvaljujući kontinuitetu, koji je sada napravljen.

„Naravno, šta će biti u Los Anđelesu. Treba se kvalifikovati, neće to biti lako. Treba se prvo kvalifikovati za Svjetsko prvenstvo, koje daje, odnosno, moraš da osvojih medalju da bi išao direktno na Olimpijske igre i to neće biti lako jer košarka u cijelom svijetu napreduje. Svi se čude kako su Njemci prvaci Evrope ili prvaci svijeta aktuelni, kao, otkud sad oni i ne samo oni“, govori Pešić.

Prema njegovim riječima, košarka se razvija u kontinuitetu u čitavom svijetu gdje postaje globalni sport, dok Srbija, živi od prošlosti, navodi Pešić.

„Ovi rezultati mladih selekcija, sigurno, radujemo se i to nas, koji smo unutra da tako kažem, ništa ne iznenađuje, ali mi moramo nešto da ponudimo tim mladim ljudima. Da imaju takav sistem takmičenja, da imaju takav status u svojim klubovima. Naravno, svi će oni da odlaze i generacije prije njih su odlazile i treba da odlaze, da probaju igrati u inostranstvu i u Americi i to je sve dobro, ali zadržati se što je više moguće u Srbiji, u svojoj zemlji , da radiš sa svojim trenerima, da pobjeđuješ, da budeš prvak Srbije. Zamisli, prvak Srbije? Zamisli, igraš za Zvezdu ili Partizan, da postaneš prvak Srbije. Pa ti dobiješ medalju i to treba da ti bude cilj“, zaključuje Pešić u svom razgovoru za ATV.