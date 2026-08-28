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Srbija demolirala Island

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 22:50

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Србија - Исланд
Foto: Tanjug/Dejan Živančev

Košarkaška reprezentacija Srbije je upisala jednu veoma dominantnu, ubedljivu pobedu protiv Islanda sa 102:73, čime su na odličan način započeli drugu rundu kvalifikacija za Mundobasket.

Srbija je bila ogroman favorit na ovom meču, pogotovo s činjenicom da se na raspolaganje stavio i Nikola Jokić, kao i Nikola Jović iz NBA lige i mnogi igrači iz Evrolige. Ipak, nije baš sve od početka bilo tako "meko" za srpsku selekciju, koja se pomalo i mučila.

Već su u nekoliko navrata igrači Srbije imali probleme i u prethodnim utakmicama, a to je da igraju egal tamo gdje su ogroman favorit. Isto se dogodilo i ovdje tokom prvih 10 minuta, kada je Island djelovao i kao dosta bolja ekipa. Igrali su naprijed sjajno, a odbrana Srbije je posustajala dosta često.

Međutim, jasno je bilo da je to kratkog daha, te da Island teško da može u istom ritmu da održi utakmicu i to je i bila istina.

Već su se u drugom kvartalu zaustavili, kada su košarkaši Srbije "zapalili" ruku i napravili su ogromnu razliku, koja je otišla i na dvocifrenu cifru.

Jednostavno, pogađali su igrači u serijama, Tanasković je briljirao, a onda su išle i trojke kao na traci, što je dalo zamajac za 10 poena na poluvremenu, te mirniji nastavak u kojem je Srbija došla do veoma sigurne pobjede protiv autsajdera.

Islanđani su tokom treće dionice uspjeli da pruže otpor, ali, vidjela se ogromna sila srpskog tima u posljednjih 10 minuta, kada je i zabilježena najveća prednost na ovoj utakmici.

Najefikasniji u srpskoj ekipi bio je Nikola Tanasković sa 23 poena, dva manje je dodao Nikola Jović, Marko Gudurić je dodao 17, a po 10 Milutinov i Dangubić.

Fridrikson je predvodio Island sa 19 poena, dok je Hermanson imao 18, a Hlinason 14.

(Telegraf)

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Košarkaška reprezentacija Srbije

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