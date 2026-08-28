Još jedna teška noć za Nevesinje: Vatra ne miruje, ljudi se grčevito bore

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Još jedna teška noć za nevesinjske vatrogasce. Vatra u Knežaku i dalje ne miruje požar je aktivan na pojedinim dijelovima.
Vatrogasci i mještani su na terenu i vode borbu sa vatrenom stihijom.
U Nevesinju je aktivan i još jedan požar u mjestu Bijenja.
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