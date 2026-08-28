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Još jedna teška noć za Nevesinje: Vatra ne miruje, ljudi se grčevito bore

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Autor:

Teodora Bjelogrlić
28.08.2026 22:57

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Велики пожар код Невесиња
Foto: ATV

Još jedna teška noć za nevesinjske vatrogasce. Vatra u Knežaku i dalje ne miruje požar je aktivan na pojedinim dijelovima.

Vatrogasci i mještani su na terenu i vode borbu sa vatrenom stihijom.

U Nevesinju je aktivan i još jedan požar u mjestu Bijenja.

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Tagovi :

Nevesinje

požar

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