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Obilježeno 100 godina hrama u Jošavci

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Autor:

Valerija Ilić
28.08.2026 19:47

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100 година Храма у Јошавци
Foto: ATV

Stotinu godina postojanja obilježila je Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Jošavci kod Čelinca.

Građena je šest godina i završena 1926. godine, a kroz vijek postojanja dva puta je stradala u zemljotresima.

Prvi put 1969. godine nakon čega je sanirana 1972, a ponovo je oštećena u zemljotresu 1981. i obnovljena 1993. godine. Velika Gospojina i veliki jubilej okupili su brojne vjernike.

Vijek postojanja hrama u Jošavci za mještane je više od jubileja. Kažu da je crkva kroz generacije bila mjesto okupljanja, molitve i čuvanja tradicije, zbog čega je proslava stote godišnjice okupila veliki broj vjernika i gostiju.

"Drago nam je svima što smo sačuvali hram i što je sve kako treba, ovaj narod ovdje se tome posvetio baš dosta i sveštenici što su bili i prije i sada grade i stvaraju",

"Mnogo je lijepo i zadovoljna sam sa svime, svake godine dolazim i to rano da dočekamo vas veličanstvene i predsjednika i vladiku, dolazim svakog sveca, ovde sam krštena, ovdje mi je sve",

"Prelijepo se osjećam, uvijek dolazi i u crkvu i ovdje svake godine, meni je prelijepo i narod i običaji", govore vjernici za ATV.

Uz obilježavanje velikog jubileja, u Jošavci se nastavljaju i projekti usmjereni na razvoj te mjesne zajednice.

"Vidimo da je u toku i izgradnja parohijske sale, da se ova parohija razvija kao i ova mjesna zajednica gdje smo i ambulantu porodične medicine novu napravili, gradimo putnu infrastrukturu kao i brojne projekte u saradnji sa našim građanima u ovoj mjesnoj zajednici", rekao je Vlado Gligorić, načelnik opštine Čelinac.

Crkva je preživjela sve, pa i ratove. Opstala je čitav vijek zahvaljujući mještanima čija je vjera snažna, istakao je Milorad Dodik.

"100 godina je ogroman period za život jednog naroda, u tih sto godina prošlo je mnogo, Drugi svjetski rat, Otadžbinski rat, mnoga dešavanja crkva je preživjela i ostala tu, i zato to zavređuje da ovde stanemo i da na današnji praznik Veliku Gospojinu budemo prisutni, mada u mnogim mjestima danas se obilježavaju hramovske slave, ja sam izabrao da dođem ovdje", kaže Dodik.

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služio je Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, kojoj su prisustvovali i brojni zvaničnici.

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Tagovi :

Jošavka

Čelinac

100 godina Hrama u Jošavci

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