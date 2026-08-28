Dramatičan snimak: Vatra prišla kućama

Požari na području Nevesinja su i dalje aktivni, a trenutno je kritična situacija u mjestima Bijenja i Knežak gdje se vatra približila kućama.

Situaciju u Bijenji otežava i veoma nepristupačan teren.

Na terenu su vatrogasci, koji zajedno sa mještanima pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju, potvrdio je za ATV Miroslav Jonlija, komandir TVSJ Nevesinje.

Koliko je situacija dramatična najbolje svjedoči snimak na kojem se vidi koliko je zapravo vatra blizu kuća.