Koje osobine partnera su presudne za uspješnu ljubavnu vezu?

Fizički izgled nije primarna stvar koja neku osobu čini privlačnim partnerom. Istina je, zapravo, sasvim drugačija.

Fizička privlačnost među partnerima je važna, ali ako privlačnost temeljite isključivo na izgledu, moguće je da nećete moći da izađete "van okvira". U ljubavnim vezama to znači izlazak iz zone komfora.

Muškarci se pri traženju partnerki više fokusiraju na određene tipove žena, dok žene često teže savršenoj cjelini.

Stručnjaci za ljubavne veze ističu da se ljubav na prvi pogled neće desiti ako obje strane ne osjećaju vizuelnu povezanost.

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Kada se nasmijete ili pronađete nešto zajedničko, potencijal za fizičku privlačnost postaje veći. Za uspješnu vezu mora postojati hemija i kompatibilnost, piše YourTango.

Humor može pomoći u ostvarivanju oba faktora jer će se partneri osjećati prijatno, povezano i uzbuđeno kako provode više vremena zajedno. Neke od najvažnijih osobina među partnerima su i ljubaznost, velikodušnost i humor.

(Superžena)