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Jedna navika poslije svađe najviše uništava brakove

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 11:08

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Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Neko prestane da odgovara na poruke, neko se povuče u drugu sobu, a neko danima odbija svaki razgovor. Na prvi pogled djeluje kao da je riječ o pokušaju smirivanja situacije, ali psiholozi upozoravaju da upravo ova navika može ostaviti mnogo dublje posljedice od same rasprave.

Iako većina ljudi vjeruje da se na taj način štiti od novih sukoba ili daje sebi vremena da „ohladi glavu“, dugotrajno ignorisanje partnera često se pretvara u oblik emocionalnog kažnjavanja koji postepeno narušava bliskost, povjerenje i osjećaj sigurnosti u vezi.

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Tišina koja boli više od izgovorenih riječi

Gotovo da ne postoji par koji se makar jednom nije našao u situaciji da nakon svađe nastupi potpuna tišina. Međutim, postoji velika razlika između kratke pauze potrebne da se emocije smire i namjernog ignorisanja druge osobe.

Stručnjaci ovaj obrazac ponašanja nazivaju „tretman ćutanja“ ili „silent treatment“. Riječ je o situaciji u kojoj jedna osoba svjesno prekida komunikaciju kako bi pokazala ljutnju, nezadovoljstvo ili kaznila partnera.

Ponekad se to manifestuje kroz odbijanje razgovora, izbjegavanje pogleda, kratke odgovore ili demonstrativno napuštanje prostorije. U težim slučajevima osoba potpuno prekida svaki kontakt i ponaša se kao da partner ne postoji.

Psiholozi upozoravaju da je upravo ovakav vid ponašanja jedan od najdestruktivnijih obrazaca u partnerskim odnosima jer kod druge osobe stvara osjećaj emocionalne odbačenosti.

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Zašto je ignorisanje toliko bolno?

Kada nas partner ignoriše, ne boli nas samo činjenica da ne razgovara sa nama. Mnogo više boli poruka koju takvo ponašanje šalje.

Osoba koja se nađe sa druge strane tišine često počinje da preispituje sebe i cijelu vezu.

Navika koja polako razara brak

Psiholozi ističu da nijedan brak ne propada preko noći. Problemi se najčešće gomilaju godinama kroz obrasce ponašanja koji djeluju bezazleno.

Kada se nakon svake svađe ponavlja isti scenario – povlačenje, ignorisanje i prekid komunikacije – partneri vremenom prestaju da se osjećaju bezbjedno jedno pored drugog.

Umjesto da konflikte rješavaju razgovorom, oni počinju da ih izbjegavaju. Potisnute emocije se gomilaju, nerazumijevanje raste, a emocionalna udaljenost postaje sve veća.

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Mnogi terapeuti za partnerske odnose upravo dugotrajno ignorisanje smatraju jednim od najopasnijih znakova da je veza ozbiljno ugrožena.

Jer dok svađa pokazuje da među partnerima još postoji želja da se problem riješi, potpuna ravnodušnost i ćutanje često ukazuju na mnogo dublji problem.

Šta psiholozi savjetuju?

Stručnjaci preporučuju takozvanu „svjesnu pauzu“.

To znači da osoba otvoreno kaže da joj je potrebno vrijeme da obradi emocije, ali istovremeno jasno naglasi da ne odustaje od razgovora.

Za zdrav odnos ključne su tri stvari:

  • iskrenost,
  • jasan vremenski okvir,
  • spremnost da se problem kasnije zaista riješi.

Na taj način partner ne osjeća da je kažnjen ili odbačen, već razumije da je pauza dio procesa smirivanja.

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Najveći neprijatelj veze nije svađa, već udaljavanje

Koliko god konflikti bili neprijatni, oni sami po sebi ne uništavaju ljubavne odnose. Ono što ih razara jeste gubitak komunikacije.

Svađa može da bude početak boljeg razumijevanja ako su obje strane spremne da saslušaju jedna drugu. Međutim, kada umjesto razgovora nastupe zidovi ćutanja, problemi ostaju neriješeni i samo se gomilaju.

Zato psiholozi upozoravaju da je važno naučiti kako da se nosimo sa ljutnjom i povrijeđenošću bez kažnjavanja partnera. Jer tišina možda djeluje kao najlakši izlaz iz konflikta, ali upravo ona često ostavlja najdublje rane i stvara distancu koju je kasnije veoma teško premostiti.

(Stil)

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Tagovi :

partnerski odnos

ljubavne veze

Svađa

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