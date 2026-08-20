Ostavljate punjač u zidu? Evo zašto to odmah treba da prestanete

Ako i vi samo izvučete kabl iz telefona, a adapter ostavite u zidu, niste jedini. Ali stručnjaci upozoravaju da ova svakodnevna navika ipak ima nekoliko posljedica.

Koliko puta ste danas napunili telefon, izvukli kabl i ostavili punjač tamo gdje jeste? Vjerovatno bez razmišljanja. Punjač ostane u utičnici satima, nekada danima, a sljedeći put samo ponovo priključimo telefon. Djeluje potpuno bezazleno, posebno zato što na njemu nema nikakvog uređaja koji se trenutno puni.

Međutim, punjač koji je ostao u utičnici nije potpuno neaktivan.

Moderni adapteri i dalje mogu da troše malu količinu električne energije čak i kada nisu povezani sa telefonom ili laptopom. Ta potrošnja je veoma mala za jedan uređaj, ali se povećava kada u stanu imate više adaptera koji su stalno priključeni.

Koliko struje zapravo troši punjač koji ništa ne puni?

Ovo je dio priče koji se često preuveličava.

Jedan savremeni punjač uglavnom neće napraviti primjetnu razliku na vašem računu za struju. Prema procjeni licenciranog električara koju prenosi BHG, tipičan punjač u stanju mirovanja može trošiti oko 0,1 do 0,5 vati. Dakle, nema razloga za paniku ako ste sinoć zaboravili punjač u zidu.

Problem nastaje kada se ista navika ponavlja svakog dana i kada u kući imate čitavu kolekciju adaptera za telefone, tablete, satove, slušalice, laptope i druge uređaje.

Tada govorimo o takozvanoj fantomskoj potrošnji: uređaj troši malu količinu energije iako ga aktivno ne koristimo.

Ali struja nije jedini razlog

Mnogo zanimljiviji dio priče jeste bezbjednost. Ispravan i kvalitetan punjač napravljen je tako da bezbjedno radi kada je priključen u utičnicu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da rizik nije isti kod svih adaptera. Posebno treba biti oprezan sa oštećenim, nekvalitetnim i neprovjerenim punjačima.

Električar Baret Abramov za BHG upozorava da lošiji adapteri mogu da se pregriju, a oštećene unutrašnje komponente ili instalacije mogu povećati rizik od kratkog spoja i požara. Čak ni kvalitetan punjač nije potpuno imun na pregrijavanje u određenim uslovima.

Zato je mnogo važnije od pitanja „da li će punjač potrošiti mnogo struje?“ pitanje: Da li postoji razlog da uređaj koji mi trenutno nije potreban bude stalno priključen? Ako ne postoji najbolje je isključiti ga.

Posebno obratite pažnju na ove punjače

Nisu svi adapteri isti. Poseban oprez potreban je kod punjača za električne bicikle, trotinete i druge velike baterije, kao i kod adaptera za električne alate. Isto pravilo ima smisla primijeniti na stare ili oštećene laptop punjače i brze adaptere koji se neuobičajeno zagrijavaju.

Ako punjač postane veoma vruć, ako je kućište napuklo, kabl oštećen ili se osjeća miris paljevine, nemojte ga više koristiti.

A šta je sa punjačima koji moraju stalno da rade?

Tu stvari postaju drugačije. Postoje adapteri koji su namijenjeni da budu stalno uključeni na primjer oni koji napajaju određene uređaje pametne kuće, sigurnosne kamere ili drugu opremu kojoj je neophodno kontinuirano napajanje.

Nema mnogo smisla isključivati uređaj čiji je osnovni posao da bude stalno uključen. Kod običnog punjača za telefon, međutim, situacija je jednostavnija. Ne puni telefon? Ne treba mu struja.

Postoji i jedan trik koji rješava problem

Ako imate pet ili šest punjača oko radnog stola ili kreveta, svakodnevno izvlačenje svakog adaptera brzo će vam dosaditi. Mnogo praktičnije rješenje je da ih priključite u produžni kabl sa prekidačem. Kada završite sa punjenjem, samo pritisnete jedno dugme i isključite sve adaptere odjednom.

Još praktičnije mogu biti pametne utičnice i pametni produžni kablovi koji mogu automatski prekinuti napajanje u određenom trenutku. BHG upravo ovakva rješenja navodi kao način da se smanji zavisnost od toga da li ćemo se svaki put sjetiti da izvučemo punjač.

Dakle, treba li vaditi punjač iz zida?

Da, kada ga ne koristite, ima smisla isključiti ga. Ne zato što će vam jedan punjač preko noći napraviti ogroman račun za struju neće.

Razlog je kombinacija nekoliko malih stvari: uklanjate nepotrebnu standby potrošnju, smanjujete nepotrebno zagrijavanje i izloženost adaptera električnoj mreži, a kod potencijalno neispravnih ili nekvalitetnih punjača smanjujete i bezbjednosni rizik.

Zato sljedeći put kada izvadite telefon iz punjača, nemojte samo izvući kabl. Ako vam adapter više nije potreban izvucite i njega.

Ta navika vam verovatno neće dramatično smanjiti račun za struju, ali je jednostavna, praktična i može spriječiti problem koji vam definitivno nije potreban, prenosi Kurir.