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Ogromna plata, plaćen smještaj: Da li je ovo posao iz snova

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 10:03

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Foto: pexels/Willfried Wende

Aplikacija za lični razvoj "RajzGajd" traži osobu za posao koji će raditi osam nedjelja, a za koji će biti debelo plaćena, uz obezbijeđen put i smještaj.

Posao podrazumijeva dva mjeseca putovanja po Evropi, razgovora sa nepoznatim ljudima.

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Plata za ovo iznosi 3.000 dolara, odnosno oko 2.630 evra mjesečno. Kompanija pokriva i troškove avionskih karata, hotela i aktivnosti tokom putovanja.

Gdje se putuje

Radno mjesto nazvano je "globalni istraživač harizme", a zadatak izabranog kandidata biće da utvrdi u kojim evropskim gradovima je najlakše započeti razgovor sa nepoznatom osobom. Rezultati bi trebalo da posluže za izradu Evropskog indeksa harizme.

Izabrani kandidat putovaće u Rim, Barselonu, Lisabon, Pariz, Dablin, Atinu, Amsterdam i Berlin.

Tokom boravka u svakom gradu razgovaraće sa nepoznatim ljudima i bilježiti svoja iskustva. Gradovi će biti ocjenjivani prema srdačnosti stanovnika, njihovoj spremnosti na razgovor i tome koliko im je lako prići.

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Posao traje osam nedjelja, a kandidat mora da bude spreman da tokom tog perioda praktično živi "iz kofera".

Od kandidata se traži da bude energičan, komunikativan, samostalan i da uživa u upoznavanju ljudi. Neophodna je i mogućnost putovanja unutar Evropske unije, dok je poznavanje još jednog jezika prednost.

Plaćen smještaj

"RajzGajd" za ovaj posao nudi mjesečnu zaradu od 3.000 dolara, što je oko 2.630 evra.

Pošto angažman traje dva mjeseca, kandidat bi za taj period trebalo da zaradi ukupno oko 5.260 evra.

Pored zarade, kompanija plaća avionske karte, hotelski smještaj i aktivnosti predviđene tokom putovanja, pa ti troškovi ne padaju na teret izabranog kandidata.

Šta treba za prijavu?

Zainteresovani kandidati uz biografiju treba da pošalju video u trajanju od tri do četiri minuta u kojem će objasniti zbog čega smatraju da bi bili dobar izbor za ovaj posao.

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U prijavi se traže i veze ka javnim profilima kandidata na društvenim mrežama, poput Instagrama ili TikToka.

Izabrani kandidat će tako tokom dva mjeseca praktično biti plaćen da putuje kroz osam evropskih gradova i razgovara sa njihovim stanovnicima, a prikupljena iskustva biće iskorišćena za rangiranje gradova prema tome koliko je u njima jednostavno započeti razgovor, prenosi "Employeebenefits".

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Posao iz snova

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