Opasan virus odnio 13 života, naglo raste broj oboljelih

Broj zaraženih virusom Zapadnog Nila naglo raste u Grčkoj, gdje je širom zemlje od početka godine zabilježeno 157 slučajeva, a čak 13 osoba je preminulo, saopštile su zdravstvene vlasti.

Prema podacima grčkog Zavoda za javno zdravstvo, broj slučajeva se u posljednjih nekoliko sedmica gotovo učetvorostručio u odnosu na kraj jula, kada su bila prijavljena 42 slučaja. Većina zaraženih otkrivena je na širem području Atine.

Posebno zabrinjava činjenica da su pojedini pacijenti razvili teške oblike bolesti centralnog nervnog sistema, među kojima su encefalitis, meningitis i druge neurološke komplikacije.

Virus Zapadnog Nila prenose komarci. Iako većina infekcija prolazi bez simptoma ili uzrokuje blagu kliničku sliku, teži oblici bolesti uglavnom se javljaju kod starijih osoba i hroničnih bolesnika. Porast broja zaraženih bilježi se i u drugim dijelovima južne Evrope, zbog čega je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) pozvala na povećanu budnost, prenosi Dnevnik.hr.