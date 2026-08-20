Uhapšena zbog krađe hrane iz tržnog centra

L.H. iz Sarajeva uhapšena je u Istočnoj Ilidži zbog sumnje da je u jednom tržnom centru krala hranu, potvrđeno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

"Navedeno lice se sumnjiči da je u proteklom vremenskom periodu u više navrata, iz tržnog centra na području Istočne Ilidže, otuđila prehrambene proizvode", saopšteno je iz policije.

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Ona je osumnjičena za krivično djelo "Krađa" u vezi sa članom 57. "Produženo krivično djelo".

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo u toku je dokumentovanje predmeta.